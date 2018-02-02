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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374375>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:15

А как вымпонялм что это именно монин экземпляр?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:32

  dexter написав:
  lov2108 написав:
  dexter написав:curiousobro никто с ними судиться не будет, скомпроментированный документ будет заменен, выводы сделаны

Так любой орган в который вы обращаетесь с паспортом может его отсканить. Будете менять постоянно?

и передать куда угодно?

Нет конечно....но не все служащие чисты на руку....
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:44

  WachtAmRhein написав:А как вымпонялм что это именно монин экземпляр?

потому,что других нет
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:14

  dexter написав:
  WachtAmRhein написав:А как вымпонялм что это именно монин экземпляр?

потому,что других нет

Моня - УБКИ - бегемот :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:31

Re: Monobank

  dexter написав:Сегодня сканы документов, которые, я фотографировал для моно всплыли в привате, это как понимать?

у меня сегодня тоже какое-то странное совпадение: пытался увеличить кредлимит у мони, а через время от УБКИ пришло уведомление, что Приватбанк запрашивал информацию о моей кредитной истории... а моня отказал в увеличении даже не делая запроса в УБКИ...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:39

Monobank и тест на вшивость

Как хорошо, что данная ситуация произошла сейчас, а не с крупной суммой денег... И так по порядку. 09.01.2018 в Киеве поймал на воровстве небольшой суммы "Велику кишеню" - сумма 9,85. Да, они сделали возврат. Чек есть. Проходит 20 дней- тишина. Сумма мизер, но тут принцип + как вообще с возвратом в этом банке. До этого у меня был ( и есть) Приват - тут возврат денег 3-5 рабочих дней ( проверено - Фора, Али-экспресс, железная дорога и прочие). Здесь в банке ответ 30 дней ждать. Подана заявка и .. 30 дней и точка.
Т.е - разваливающийся Бегемот - работает +-, а эти улыбающиеся мальчики из Monobank - 30 дней? Понятно, что есть разные ситуации - кому-то могут вернуть раньше. Я не хочу "наезжать" на Monobank - это их монастырь и их правила. Хочешь - пользуйся, хочешь - нет.
НО, сделал несколько выводов для Monobank
1) Никаких платежей на интернет - магазины. Возврат 30 дней
2) Никаких платежей на железную дорогу, авиа, автобус - возврат 30 дней
3) Никаких платежей на крупную технику - там где возможен возврат 30 дней.
Всё я это сделаю через Приват
Чтоб не быть голословным, что я не робот-бот или проплачен - номер заявки на возврат 9990.
Можете проверить
P.S. Похоже у Monobank проблемы... Пока я писал, позвонил товарищ - пополнял вечером через комуналку интернет ( Билинк) - деньги списаны, но не дошли - в поддержки говорят 3 - и банковских дня. Без коментариев.
Позитивного дня Вам!!!
evvk1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:49

Re: Monobank

На других форумах тоже пишут о проблемах с платежами на провайдеров..
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:21

dexter Только-что заплатил через П24 на своего провайдера ( Ланет) - зачисление 2-е минуты. Все же проблемы похоже у мони..
evvk1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:22

  dexter написав:На других форумах тоже пишут о проблемах с платежами на провайдеров..

Зображення

Сглаз - подсознательная интервенция вины со стороны объекта. "Посмотреть осуждающе", значит вызвать соответствующую контрпроекцию у субъекта, а этот контрперенос включает механизм садомазохистского саморазрущительного поведения. Заметьте, коллеги, что "сглазит" всегда женщина, то есть открывается архетип Великой Матери, а именно негативный, всепоглощающий его аспект. С т.з. фрейдизма, как мы понимаем, немного неотёсанного, происходит работа инцестуозного комплекса вины. А что может принести эта включенная у субъекта вина? Конечно же, все реакции связанные с неврозом. Совет от доктора, вам, дорогие пациенты, если понимаете и чувствуете, что "глазит с ука", то плюньте ей в темечко. До вас не дойдет, у нее останется. :lol: Всем удачи на пути эмпатии и человеколюбия. :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:44

  evvk1 написав:dexter Только-что заплатил через П24 на своего провайдера ( Ланет) - зачисление 2-е минуты. Все же проблемы похоже у мони..


задержка на выход плохой признак, к счастью своих там нет
dexter
 
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