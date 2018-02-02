Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:39

Как хорошо, что данная ситуация произошла сейчас, а не с крупной суммой денег... И так по порядку. 09.01.2018 в Киеве поймал на воровстве небольшой суммы "Велику кишеню" - сумма 9,85. Да, они сделали возврат. Чек есть. Проходит 20 дней- тишина. Сумма мизер, но тут принцип + как вообще с возвратом в этом банке. До этого у меня был ( и есть) Приват - тут возврат денег 3-5 рабочих дней ( проверено - Фора, Али-экспресс, железная дорога и прочие). Здесь в банке ответ 30 дней ждать. Подана заявка и .. 30 дней и точка.

Т.е - разваливающийся Бегемот - работает +-, а эти улыбающиеся мальчики из Monobank - 30 дней? Понятно, что есть разные ситуации - кому-то могут вернуть раньше. Я не хочу "наезжать" на Monobank - это их монастырь и их правила. Хочешь - пользуйся, хочешь - нет.

НО, сделал несколько выводов для Monobank

1) Никаких платежей на интернет - магазины. Возврат 30 дней

2) Никаких платежей на железную дорогу, авиа, автобус - возврат 30 дней

3) Никаких платежей на крупную технику - там где возможен возврат 30 дней.

Всё я это сделаю через Приват

Чтоб не быть голословным, что я не робот-бот или проплачен - номер заявки на возврат 9990.

Можете проверить

P.S. Похоже у Monobank проблемы... Пока я писал, позвонил товарищ - пополнял вечером через комуналку интернет ( Билинк) - деньги списаны, но не дошли - в поддержки говорят 3 - и банковских дня. Без коментариев.

Позитивного дня Вам!!!