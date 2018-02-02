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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:45

evvk1
Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:53

  pavyak написав:evvk1
Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.

Я ж не на тропу войны с банком вышел. Просто информирую о том, что происходит СЕЙЧАС, а делать выводы вам - некоторые люди писали и за 10 дней возвращали деньги. Мне чётко - 30 дней и точка. Играть в рулетку с билетами ( например авиа- тысяч 10000) Вы будите, если что? Вдруг возврат и... 30 дней... по закону.
Спасибо - это их правила -лучше я через Приват ( не рекламирую - просто у меня там карточка).
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:08

Зображення
Вот скрин ответа банка. Кто хочет рискуйте!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:58

evvk1

По поводу возвратов, то в любом банке неизвестно, когда вернут деньги. Поскольку банк может на законных основаниях прокручивать ваши деньги до 30 дней, некоторые возвращают заблокированные суммы строго на 30-й день, и ничего с этим не сделаешь. Плохо, если речь идет о крупных суммах - деньги вроде бы и есть, но пользоваться ими не можешь.

Ранее я обратил внимание, что 1 гривну, которую сервисы блокируют при регистрации карт, Приват возвращает в течение суток, а монобанк - только через три недели.
evgenkh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:05

Re: Monobank

evgenkh написав:evvk1

По поводу возвратов, то в любом банке неизвестно, когда вернут деньги. Поскольку банк может на законных основаниях прокручивать ваши деньги до 30 дней, некоторые возвращают заблокированные суммы строго на 30-й день, и ничего с этим не сделаешь. Плохо, если речь идет о крупных суммах - деньги вроде бы и есть, но пользоваться ими не можешь.

Ранее я обратил внимание, что 1 гривну, которую сервисы блокируют при регистрации карт, Приват возвращает в течение суток, а монобанк - только через три недели.
Опыт Привата ( лет 7-8) у меня - возвращали до 5 банковских дней- без всяких танцев с бубнами как здесь

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:09

Re: Monobank

Обидно, думал, что они попытаются сделать банк действительно классным - альтернатива привату, а сейчас все больше попахивать начинает... Жадных и дураков учат деньгами. А как хорошо начиналось!

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:10

  evvk1 написав:
  pavyak написав:evvk1
Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.

Я ж не на тропу войны с банком вышел. Просто информирую о том, что происходит СЕЙЧАС, а делать выводы вам - некоторые люди писали и за 10 дней возвращали деньги. Мне чётко - 30 дней и точка. Играть в рулетку с билетами ( например авиа- тысяч 10000) Вы будите, если что? Вдруг возврат и... 30 дней... по закону.
Спасибо - это их правила -лучше я через Приват ( не рекламирую - просто у меня там карточка).

Вы дали мизер информации, да еще в своей интерпретации. Выводы делать не из чего.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:13

  evvk1 написав:
evgenkh написав:evvk1

По поводу возвратов, то в любом банке неизвестно, когда вернут деньги. Поскольку банк может на законных основаниях прокручивать ваши деньги до 30 дней, некоторые возвращают заблокированные суммы строго на 30-й день, и ничего с этим не сделаешь. Плохо, если речь идет о крупных суммах - деньги вроде бы и есть, но пользоваться ими не можешь.

Ранее я обратил внимание, что 1 гривну, которую сервисы блокируют при регистрации карт, Приват возвращает в течение суток, а монобанк - только через три недели.
Опыт Привата ( лет 7-8) у меня - возвращали до 5 банковских дней- без всяких танцев с бубнами как здесь

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Процесс возврата зависит не только от банка эмитента карты, кроме случаев платежа через оборудование этого же банка.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:14

Re: Monobank

Skiw написав:
  evvk1 написав:
  pavyak написав:evvk1
Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.

Я ж не на тропу войны с банком вышел. Просто информирую о том, что происходит СЕЙЧАС, а делать выводы вам - некоторые люди писали и за 10 дней возвращали деньги. Мне чётко - 30 дней и точка. Играть в рулетку с билетами ( например авиа- тысяч 10000) Вы будите, если что? Вдруг возврат и... 30 дней... по закону.
Спасибо - это их правила -лучше я через Приват ( не рекламирую - просто у меня там карточка).

Вы дали мизер информации, да еще в своей интерпретации. Выводы делать не из чего.
Я не кому ничего доказывать не хочу. Почитайте выше за сегодня - я описал начало ситуации. Считаете, что все нормально - на здоровье. Я разве против в вашей искренней веры в этот банк. Пожайлуста.

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:18

Re: Monobank

Только что еще раз позвонил товарищу - деньги за интернет дошли? Нет... 3 дня ждать. А так все хорошо. :)

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