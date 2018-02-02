pavyak написав:evvk1 Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.
Я ж не на тропу войны с банком вышел. Просто информирую о том, что происходит СЕЙЧАС, а делать выводы вам - некоторые люди писали и за 10 дней возвращали деньги. Мне чётко - 30 дней и точка. Играть в рулетку с билетами ( например авиа- тысяч 10000) Вы будите, если что? Вдруг возврат и... 30 дней... по закону. Спасибо - это их правила -лучше я через Приват ( не рекламирую - просто у меня там карточка).
По поводу возвратов, то в любом банке неизвестно, когда вернут деньги. Поскольку банк может на законных основаниях прокручивать ваши деньги до 30 дней, некоторые возвращают заблокированные суммы строго на 30-й день, и ничего с этим не сделаешь. Плохо, если речь идет о крупных суммах - деньги вроде бы и есть, но пользоваться ими не можешь.
Ранее я обратил внимание, что 1 гривну, которую сервисы блокируют при регистрации карт, Приват возвращает в течение суток, а монобанк - только через три недели.
По поводу возвратов, то в любом банке неизвестно, когда вернут деньги. Поскольку банк может на законных основаниях прокручивать ваши деньги до 30 дней, некоторые возвращают заблокированные суммы строго на 30-й день, и ничего с этим не сделаешь. Плохо, если речь идет о крупных суммах - деньги вроде бы и есть, но пользоваться ими не можешь.
Ранее я обратил внимание, что 1 гривну, которую сервисы блокируют при регистрации карт, Приват возвращает в течение суток, а монобанк - только через три недели.
Опыт Привата ( лет 7-8) у меня - возвращали до 5 банковских дней- без всяких танцев с бубнами как здесь
pavyak написав:evvk1 Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.
Я ж не на тропу войны с банком вышел. Просто информирую о том, что происходит СЕЙЧАС, а делать выводы вам - некоторые люди писали и за 10 дней возвращали деньги. Мне чётко - 30 дней и точка. Играть в рулетку с билетами ( например авиа- тысяч 10000) Вы будите, если что? Вдруг возврат и... 30 дней... по закону. Спасибо - это их правила -лучше я через Приват ( не рекламирую - просто у меня там карточка).
Вы дали мизер информации, да еще в своей интерпретации. Выводы делать не из чего.
По поводу возвратов, то в любом банке неизвестно, когда вернут деньги. Поскольку банк может на законных основаниях прокручивать ваши деньги до 30 дней, некоторые возвращают заблокированные суммы строго на 30-й день, и ничего с этим не сделаешь. Плохо, если речь идет о крупных суммах - деньги вроде бы и есть, но пользоваться ими не можешь.
Ранее я обратил внимание, что 1 гривну, которую сервисы блокируют при регистрации карт, Приват возвращает в течение суток, а монобанк - только через три недели.
Опыт Привата ( лет 7-8) у меня - возвращали до 5 банковских дней- без всяких танцев с бубнами как здесь
Отправлено с моего Y100_Plus через Tapatalk
Процесс возврата зависит не только от банка эмитента карты, кроме случаев платежа через оборудование этого же банка.
pavyak написав:evvk1 Был возврат с Али . Как Али перечислил -дня за 2 вернули.
Я ж не на тропу войны с банком вышел. Просто информирую о том, что происходит СЕЙЧАС, а делать выводы вам - некоторые люди писали и за 10 дней возвращали деньги. Мне чётко - 30 дней и точка. Играть в рулетку с билетами ( например авиа- тысяч 10000) Вы будите, если что? Вдруг возврат и... 30 дней... по закону. Спасибо - это их правила -лучше я через Приват ( не рекламирую - просто у меня там карточка).
Вы дали мизер информации, да еще в своей интерпретации. Выводы делать не из чего.
Я не кому ничего доказывать не хочу. Почитайте выше за сегодня - я описал начало ситуации. Считаете, что все нормально - на здоровье. Я разве против в вашей искренней веры в этот банк. Пожайлуста.