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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:04

Re: Monobank

Жадні у вас енергетики... Київенерго добре й щедре. Кілька раз до них заходив - норот питає скільки боргу, кажуть - та у Вас переплата ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:08

  chipmunk написав:Жадні у вас енергетики... Київенерго добре й щедре. Кілька раз до них заходив - норот питає скільки боргу, кажуть - та у Вас переплата ;)

Главное раз в год, максимум в 2, делать акт сверки и хранить его до следующего. Тогда никаких проблем.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:22

Кредитный лимит

странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?
martsv7
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:02

  martsv7 написав:странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?

Нуна съездить заграницу и купить машину :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:27

  clientage написав:
  martsv7 написав:странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?

Нуна съездить заграницу и купить машину :)

А также уменьшить лимиты по кредиткам других банков.
А за заграницу (3 раза в год) и авто (toyota) все равно не факт что дадут лимит тут. Как они сами говорят у них сложная система, которая анализирует много факторов. Я на стал заморачиваться, а открыл карту жене (налили со старту 25 кГрн - поскольку кредиток у нее отродясь не бывало), а со своей (на которой весь январь держал до 30К своих и по которой по совету банка потратил за декабрь более 12 кГрн на покупки, но по которой так и не сподобились дать лимит даже 2 кГрн а в это же время та же Алла налила со старту 50 кГрн) как только появился дифференцированный кэшбек "свои-чужие" перевел все деньги в Кондор и Аллу, а карту на полку к Идее. До лучших времен. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 03 лют, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:28

  clientage написав:
  martsv7 написав:странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?

Нуна съездить заграницу и купить машину :)

Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:32

Re: Monobank

  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:34

  BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!

И без машины и не ездившим за границу? :)
Востаннє редагувалось Skiw в Суб 03 лют, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:34

  BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!

А при лимите 10..15К в Универсале и всьооо... Моня нальёт порядка 10..15К без справки о з/п?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19

  BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!


в знайомого Ліміт Привата 50, Моно 25 відразу +5 за його ж рефінанс. і ще три інші картки кредитні сумарно 120т
wolt450
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