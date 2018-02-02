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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:04
Жадні у вас енергетики... Київенерго добре й щедре. Кілька раз до них заходив - норот питає скільки боргу, кажуть - та у Вас переплата
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 03 лют, 2018 18:08
chipmunk написав:
Жадні у вас енергетики... Київенерго добре й щедре. Кілька раз до них заходив - норот питає скільки боргу, кажуть - та у Вас переплата
Главное раз в год, максимум в 2, делать акт сверки и хранить его до следующего. Тогда никаких проблем.
Skiw
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Додано: Суб 03 лют, 2018 19:22
странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?
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martsv7
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:02
martsv7 написав:
странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?
Нуна съездить заграницу и купить машину
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:27
clientage написав: martsv7 написав:
странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?
Нуна съездить заграницу и купить машину
А также уменьшить лимиты по кредиткам других банков.
А за заграницу (3 раза в год) и авто (toyota) все равно не факт что дадут лимит тут. Как они сами говорят у них сложная система, которая анализирует много факторов. Я на стал заморачиваться, а открыл карту жене (налили со старту 25 кГрн - поскольку кредиток у нее отродясь не бывало), а со своей (на которой весь январь держал до 30К своих и по которой по совету банка потратил за декабрь более 12 кГрн на покупки, но по которой так и не сподобились дать лимит даже 2 кГрн а в это же время та же Алла налила со старту 50 кГрн) как только появился дифференцированный кэшбек "свои-чужие" перевел все деньги в Кондор и Аллу, а карту на полку к Идее. До лучших времен.
Востаннє редагувалось Flamingo
в Суб 03 лют, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:28
clientage написав: martsv7 написав:
странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?
Нуна съездить заграницу и купить машину
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
Skiw
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:32
Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:34
BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
И без машины и не ездившим за границу?
Востаннє редагувалось Skiw
в Суб 03 лют, 2018 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Skiw
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Додано: Суб 03 лют, 2018 20:34
BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
А при лимите 10..15К в Универсале и всьооо... Моня нальёт порядка 10..15К без справки о з/п?
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clientage
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Додано: Суб 03 лют, 2018 21:19
BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
в знайомого Ліміт Привата 50, Моно 25 відразу +5 за його ж рефінанс. і ще три інші картки кредитні сумарно 120т
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