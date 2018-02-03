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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2018 22:39
BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
Приват 45, моня 25
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Haza
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Додано: Суб 03 лют, 2018 22:45
Haza написав: BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
Приват 45, моня 25
У меня и там и там по писят, Алла только по одной кредитке 50 дала, по второй 40. Последняя кредитка - Моно.
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 03 лют, 2018 22:48
Приват 50 А-банк 75 Моня ни хрена(0), это абсурд же, как я начну пользоваться их кредиткой если лимит не наливают? Ведь высокий лимит других банков говорит о их доверии ко мне? Ну и да, бонусом у меня прописка ордило, хотя монобанк меня и заверял что прописка не показатель.
п.с. Алла хитрожопая какая то, просил кредитку - заколебали вопросами и не дали, при том что у них долго депозиты мариновал. Приват и А-банк автоматом налили, причем уже после 14года, опять таки за депозиты я так понимаю в основном, и никаких вопросов совсем.
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Alex_Yu
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Додано: Суб 03 лют, 2018 23:04
Alex_Yu написав: Ну и да, бонусом у меня прописка ордило, хотя монобанк меня и заверял что прописка не показатель.
На 99% в цьому причина 0 ліміту.
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stryzhko
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Додано: Суб 03 лют, 2018 23:24
stryzhko написав:
Alex_Yu написав: Ну и да, бонусом у меня прописка ордило, хотя монобанк меня и заверял что прописка не показатель.
На 99% в цьому причина 0 ліміту.
100% та же фигня, в привате 75к причем не просил особо, у мони 0, и прописка
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gonzo
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Додано: Суб 03 лют, 2018 23:33
Похоже прописка в Диком поле у мони кроет все.
Тот же Приват обрубив кр.лимит в апреле 14, с 15 года сам его постоянно повышает, уже вышел на довоенный уровень.
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Arbitr
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Додано: Суб 03 лют, 2018 23:47
BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
При ліміті в 50 кускв,моня налив 100;)))
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t-step
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Додано: Суб 03 лют, 2018 23:54
А мне из примата уже не первый раз звонит робот - предлагает Gold-кредитку. Видимо его бесит, что как это так - в других банках есть, а в примате нет. Неизменно посылаю
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Vorlon
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Додано: Нед 04 лют, 2018 01:40
Skiw написав: BBC написав: Skiw написав:
Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)
MONO наливает при лимите в Привате "0"!
И без машины и не ездившим за границу?
Лимит у сурков тоже подходит.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 04 лют, 2018 02:51
Vorlon написав:
А мне из примата уже не первый раз звонит робот - предлагает Gold-кредитку. Видимо его бесит, что как это так - в других банках есть, а в примате нет. Неизменно посылаю
Ви собі лестите - вони усім підряд дзвонять, навіть власникам голдів і платин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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