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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:39

  BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!

Приват 45, моня 25
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:45

  Haza написав:
  BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!

Приват 45, моня 25

У меня и там и там по писят, Алла только по одной кредитке 50 дала, по второй 40. Последняя кредитка - Моно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:48

Приват 50 А-банк 75 Моня ни хрена(0), это абсурд же, как я начну пользоваться их кредиткой если лимит не наливают? Ведь высокий лимит других банков говорит о их доверии ко мне? Ну и да, бонусом у меня прописка ордило, хотя монобанк меня и заверял что прописка не показатель.

п.с. Алла хитрожопая какая то, просил кредитку - заколебали вопросами и не дали, при том что у них долго депозиты мариновал. Приват и А-банк автоматом налили, причем уже после 14года, опять таки за депозиты я так понимаю в основном, и никаких вопросов совсем.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:04

Re: Monobank

Alex_Yu написав: Ну и да, бонусом у меня прописка ордило, хотя монобанк меня и заверял что прописка не показатель.

На 99% в цьому причина 0 ліміту.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:24

  stryzhko написав:
Alex_Yu написав: Ну и да, бонусом у меня прописка ордило, хотя монобанк меня и заверял что прописка не показатель.

На 99% в цьому причина 0 ліміту.

100% та же фигня, в привате 75к причем не просил особо, у мони 0, и прописка
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:33

Re: Monobank

Похоже прописка в Диком поле у мони кроет все.
Тот же Приват обрубив кр.лимит в апреле 14, с 15 года сам его постоянно повышает, уже вышел на довоенный уровень.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:47

Re: Monobank

BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!
При ліміті в 50 кускв,моня налив 100;)))
t-step
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 23:54

А мне из примата уже не первый раз звонит робот - предлагает Gold-кредитку. Видимо его бесит, что как это так - в других банках есть, а в примате нет. Неизменно посылаю :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 01:40

  Skiw написав:
  BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!

И без машины и не ездившим за границу? :)

Лимит у сурков тоже подходит.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 02:51

  Vorlon написав:А мне из примата уже не первый раз звонит робот - предлагает Gold-кредитку. Видимо его бесит, что как это так - в других банках есть, а в примате нет. Неизменно посылаю :lol:

Ви собі лестите - вони усім підряд дзвонять, навіть власникам голдів і платин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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