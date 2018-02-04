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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 02:51

  Vorlon написав:А мне из примата уже не первый раз звонит робот - предлагает Gold-кредитку. Видимо его бесит, что как это так - в других банках есть, а в примате нет. Неизменно посылаю :lol:

Ви собі лестите - вони усім підряд дзвонять, навіть власникам голдів і платин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:31

Re: Monobank

А точно техподдержка у Мони круглосуточная без выходных? Жду ответа со вчерашнего дня с полдевятого вечера.
Может кто сталкивался, при попытке оплатить коммуналку конторе из стандартного списка пишет -"Что-то пошло не так". Пробовал с двух аккаунтов Мони.
Igor0078
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:06

  klug написав:
  Vorlon написав:А мне из примата уже не первый раз звонит робот - предлагает Gold-кредитку. Видимо его бесит, что как это так - в других банках есть, а в примате нет. Неизменно посылаю :lol:

Ви собі лестите - вони усім підряд дзвонять, навіть власникам голдів і платин.
лесть удел слабаков,за 2 года лимит подняли ,вынес за это время значительно,на сегодня мой лимит выше моих остатков.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:22

  Skiw написав:Я давно уже хочу двухзонный поставить, аккурат к весне под ремонт поставлю. Энерго обязано принять если счетчик прошел поверку и пломбы на месте.
А кормить контролера должна его работа, а не коррупция.

Обязаны? А проект. У нас сейчас без него, винтик закрутить нельзя. Нажимайте кнопочку в персональном кабинете. и все прийдут сами поставят и зарегистрируют.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:44

  Igor0078 написав:А точно техподдержка у Мони круглосуточная без выходных? Жду ответа со вчерашнего дня с полдевятого вечера.
Может кто сталкивался, при попытке оплатить коммуналку конторе из стандартного списка пишет -"Что-то пошло не так". Пробовал с двух аккаунтов Мони.


Да, точно круглосуточная ;)
Обратитесь повторно, пожалуйста, проверим
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 09:58

  Skiw написав:
  clientage написав:
  martsv7 написав:странный банк.. не может установить кредитный лимит хотя бы 1000 грн, хотя никогда просроченных задолженностей по кредитам/кредиткам не было и официальная зарплата выше средней.
Может кто-то знает, как все таки можно установить лимит, кроме как два раза в месяц нажимать кнопку в приложении?

Нуна съездить заграницу и купить машину :)

Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

заграницу ездил, но раз в год, а не три)
в абанке и привате лимиты по 50к, правда начал ими пользоваться только в ноябре. И еще одной кредиткой воспользовался под завязку.
похоже надо оформлять на жену, как тут советовали
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 11:48

Re: Monobank

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У меня вот
Anatolii
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:04

monobank_ua

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Прошу уточнить.

1. Учитывается 250 к на вход тока по мнонокарте или по всем счетам Универсал банка?

2. При открытии депо на 100 к (которые вы анонсируете) и пополнении карты на 200 к в один и тот же месец Горох будет или нет вызывать на "ковер", т.к. на мой ИНН зайдет более 250 ?

3. Операцияя пополнения монокарты на стыке месяцев как учитывается? в 23:59 28 февраля засчитывается в февраль или уже в март? Я так понимаю вы биллите месяц чуть раньше чем его фактическое закрытие по календарю?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:08

Re: Monobank

BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!
Неправда, мне налил при лимитах и в Привате и в Тасе и ещё много где
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:19

  Faceless написав:
BBC написав:
  Skiw написав:Или быть клиентом Привата с кредитным лимитом:)

MONO наливает при лимите в Привате "0"!
Неправда, мне налил при лимитах и в Привате и в Тасе и ещё много где

Вы не правильно поняли. Моно наливает и при лимите в Привате "0".
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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