Ви собі лестите - вони усім підряд дзвонять, навіть власникам голдів і платин.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 02:51
Ви собі лестите - вони усім підряд дзвонять, навіть власникам голдів і платин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:31
Re: Monobank
А точно техподдержка у Мони круглосуточная без выходных? Жду ответа со вчерашнего дня с полдевятого вечера.
Может кто сталкивался, при попытке оплатить коммуналку конторе из стандартного списка пишет -"Что-то пошло не так". Пробовал с двух аккаунтов Мони.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:06
лесть удел слабаков,за 2 года лимит подняли ,вынес за это время значительно,на сегодня мой лимит выше моих остатков.
никому не верю
Додано: Нед 04 лют, 2018 09:22
Обязаны? А проект. У нас сейчас без него, винтик закрутить нельзя. Нажимайте кнопочку в персональном кабинете. и все прийдут сами поставят и зарегистрируют.
Додано: Нед 04 лют, 2018 09:44
Да, точно круглосуточная
Обратитесь повторно, пожалуйста, проверим
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Нед 04 лют, 2018 09:58
заграницу ездил, но раз в год, а не три)
в абанке и привате лимиты по 50к, правда начал ими пользоваться только в ноябре. И еще одной кредиткой воспользовался под завязку.
похоже надо оформлять на жену, как тут советовали
Додано: Нед 04 лют, 2018 11:48
Re: Monobank
Додано: Нед 04 лют, 2018 21:04
monobank_ua
Прошу уточнить.
1. Учитывается 250 к на вход тока по мнонокарте или по всем счетам Универсал банка?
2. При открытии депо на 100 к (которые вы анонсируете) и пополнении карты на 200 к в один и тот же месец Горох будет или нет вызывать на "ковер", т.к. на мой ИНН зайдет более 250 ?
3. Операцияя пополнения монокарты на стыке месяцев как учитывается? в 23:59 28 февраля засчитывается в февраль или уже в март? Я так понимаю вы биллите месяц чуть раньше чем его фактическое закрытие по календарю?
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:08
Re: Monobank
Неправда, мне налил при лимитах и в Привате и в Тасе и ещё много где
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 04 лют, 2018 21:19
Вы не правильно поняли. Моно наливает и при лимите в Привате "0".
Щось мені з ТАС "щастить"
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