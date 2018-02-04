Додано: Нед 04 лют, 2018 21:04

Прошу уточнить.1. Учитывается 250 к на вход тока по мнонокарте или по всем счетам Универсал банка?2. При открытии депо на 100 к (которые вы анонсируете) и пополнении карты на 200 к в один и тот же месец Горох будет или нет вызывать на "ковер", т.к. на мой ИНН зайдет более 250 ?3. Операцияя пополнения монокарты на стыке месяцев как учитывается? в 23:59 28 февраля засчитывается в февраль или уже в март? Я так понимаю вы биллите месяц чуть раньше чем его фактическое закрытие по календарю?