Как и тем, кто вообще не клиент примата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:37
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:38
Чем Вас Приват не устраивает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:40
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:43
Та ладно, если банком пользуется 90% взрослого населения, то он априори не может быть бесполезным.
Или у Вас не было случаев, что какую нибудь ерунду без комиссии можно оплатить только картой Привата?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:56
Большинство из них в не состоянии сравнить и выбрать себе банк. Про форумчан речь не идёт конечно же.
Нет! Даже перекинуть на карту примата с карты другого банка нет никаких проблем.
Мне не интересны зажравшиеся и воровитые банки. А примат именно такой и давно... Например, после многочисленных случаев самоуправства и блокировки средств (в том числе оформленных в Крыму счетов) - как можно ему доверить хоть несколько гривен? И то, что он стал государственным, особо ничего не меняет - у меня на него стойкая антипатия.
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:34
ну скажем так .. такого беспредела и откровенного воровства денег клиентов как было при Бене-Дубилете щас нет.
если раньше финмон Примата лочил счета, - Примат считал эти деньги уже навеке своими и не отдавал их. Тупо не отдавал. Щас, если финмону что-то не нравится - лочат счета и п24 как и ранее, но при этом культурно приглашают прийти и получить все остатки по всем счетам.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 23:40
То что Вы пользоваться Приватом не хотели или не умели, дело Ваше - люди миллионами пересылали и были спокойны.
Но смена собственника, поменяла всё, Приват умрёт. Хотя сейчас, он как никогда близок к Вашим идеалам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 05 лют, 2018 07:34
Отсутствие "мокрой" печати в таком технологически отсталом банке как Приват и некомпетентность сотрудников основные причины, что имея карты Привата они пылятся на полке. Есть более выгодные предложения чем у Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 05 лют, 2018 07:35
Re: Monobank
К сожалению до уровня Ощада ему еще далеко, а была же надежда...
Щось мені з ТАС "щастить"
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