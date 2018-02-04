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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:37

  BBC написав:Вы не правильно поняли. Моно наливает и при лимите в Привате "0".

Как и тем, кто вообще не клиент примата :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:38

  Vorlon написав:
  BBC написав:Вы не правильно поняли. Моно наливает и при лимите в Привате "0".

Как и тем, кто вообще не клиент примата :)

Чем Вас Приват не устраивает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:40

  Фантом написав:Чем Вас Приват не устраивает?

Абсолютно, на 100% бесполезный для меня банк! Депозиты - ни к чёрту, карты - ни к чёрту :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:43

  Vorlon написав:
  Фантом написав:Чем Вас Приват не устраивает?

Абсолютно, на 100% бесполезный для меня банк!


Та ладно, если банком пользуется 90% взрослого населения, то он априори не может быть бесполезным.
Или у Вас не было случаев, что какую нибудь ерунду без комиссии можно оплатить только картой Привата?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:56

  Фантом написав:Та ладно, если банком пользуется 90% взрослого населения, то он априори не может быть бесполезным.

Большинство из них в не состоянии сравнить и выбрать себе банк. Про форумчан речь не идёт конечно же.

  Фантом написав:Или у Вас не было случаев, что какую нибудь ерунду без комиссии можно оплатить только картой Привата?

Нет! Даже перекинуть на карту примата с карты другого банка нет никаких проблем.

Мне не интересны зажравшиеся и воровитые банки. А примат именно такой и давно... Например, после многочисленных случаев самоуправства и блокировки средств (в том числе оформленных в Крыму счетов) - как можно ему доверить хоть несколько гривен? И то, что он стал государственным, особо ничего не меняет - у меня на него стойкая антипатия.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:34

  Vorlon написав:? И то, что он стал государственным, особо ничего не меняет - у меня на него стойкая антипатия.


ну скажем так .. такого беспредела и откровенного воровства денег клиентов как было при Бене-Дубилете щас нет.

если раньше финмон Примата лочил счета, - Примат считал эти деньги уже навеке своими и не отдавал их. Тупо не отдавал. Щас, если финмону что-то не нравится - лочат счета и п24 как и ранее, но при этом культурно приглашают прийти и получить все остатки по всем счетам.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:40

  Vorlon написав:И то, что он стал государственным, особо ничего не меняет - у меня на него стойкая антипатия.


То что Вы пользоваться Приватом не хотели или не умели, дело Ваше - люди миллионами пересылали и были спокойны.
Но смена собственника, поменяла всё, Приват умрёт. Хотя сейчас, он как никогда близок к Вашим идеалам. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 07:34

  Фантом написав:
  Vorlon написав:И то, что он стал государственным, особо ничего не меняет - у меня на него стойкая антипатия.


То что Вы пользоваться Приватом не хотели или не умели, дело Ваше - люди миллионами пересылали и были спокойны.
Но смена собственника, поменяла всё, Приват умрёт. Хотя сейчас, он как никогда близок к Вашим идеалам. :)

Отсутствие "мокрой" печати в таком технологически отсталом банке как Приват и некомпетентность сотрудников основные причины, что имея карты Привата они пылятся на полке. Есть более выгодные предложения чем у Привата.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 07:35

Re: Monobank

  Фантом написав:Хотя сейчас, он как никогда близок к Вашим идеалам. :)

К сожалению до уровня Ощада ему еще далеко, а была же надежда...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:00

BBC печать там была, мне один раз ставили
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