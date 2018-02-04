Мне много раз ставили, но только в РУ. И сотрудники там компетентны, но сколько РУ в Украине у Приватбанка?
А обычное отделение и КЦ это мрак. Лучшие кадры Привата нынче ушли в Монобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 09:06
Мне много раз ставили, но только в РУ. И сотрудники там компетентны, но сколько РУ в Украине у Приватбанка?
А обычное отделение и КЦ это мрак. Лучшие кадры Привата нынче ушли в Монобанк
Щось мені з ТАС "щастить"
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