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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:06

  J написав:BBC печать там была, мне один раз ставили

Мне много раз ставили, но только в РУ. И сотрудники там компетентны, но сколько РУ в Украине у Приватбанка?
А обычное отделение и КЦ это мрак. Лучшие кадры Привата нынче ушли в Монобанк ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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