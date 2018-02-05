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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 16:28
clientage написав: klug написав:
Підкажіть, хто процесить р2р у Моні, TASLink? Якщо у вихідні через ТАС провести Ощадний->Платівка->Моно, то є підвищений ризик овера?
Именно по р2р овера на Плативке не будет, на Моне и подавно(тут просто это не возможно). На овер мона попасть на Плативке, если в Пн. СЭПом с неё отправить или снять через кассу утром. ИМХО, после 13:00 и касса вне овера будет.
Питання виникло у зв'язку з тим, що ТАСя транзакції через TASLink проводить у якомусь особливому режимі з надшвидким списанням.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 16:36
klug написав: clientage написав: klug написав:
Підкажіть, хто процесить р2р у Моні, TASLink? Якщо у вихідні через ТАС провести Ощадний->Платівка->Моно, то є підвищений ризик овера?
Именно по р2р овера на Плативке не будет, на Моне и подавно(тут просто это не возможно). На овер мона попасть на Плативке, если в Пн. СЭПом с неё отправить или снять через кассу утром. ИМХО, после 13:00 и касса вне овера будет.
Питання виникло у зв'язку з тим, що ТАСя транзакції через TASLink проводить у якомусь особливому режимі з надшвидким списанням.
Проблемы могут быть при зачислении манисенда сторонним сервисом НА Тасю (на Плативку или Виику).
А вот при зачислении на Моню С Таси проблем не может быть
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Додано: Пон 05 лют, 2018 17:06
Gas написав: sanyok написав:
Подскажите, сколько времени зачисляется перевод через СЭП?
Отправил с альфы в 9:26, когда ждать зачисление на моно?
Тоже тестирую сэп, с аллы скинул в субботу, сегодня у аллы перевод уже числится завершённым, но до мони пока не дошло. Поддержка говорит, что по регламенту сэп заходит от 15 минут до 3 дней. Ждём, наблюдаем.
PS: дождался - зашло. Итого: отправил в субботу вечером, зашло в понедельник после обеда (в час дня).
нет никакой разницы - отправляете вы сэп из аллы в пятницу в 17-01, в субботу вечером, или в понедельник в 9-59, по любому дойдёт одинаково
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Додано: Пон 05 лют, 2018 17:35
В книгопиці пишуть, що жирний бест є супермаркет. Майже.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 05 лют, 2018 17:39
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Додано: Пон 05 лют, 2018 18:41
clientage написав:
который може и перекрыл бы Альфу с 3%+Рассрочка
про які 3% від алли мова?
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Додано: Пон 05 лют, 2018 21:05
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Додано: Пон 05 лют, 2018 21:25
Gas написав:
на 100% бесполезный банк.
а с кредитных на старушку по 99,9 в ночь кто еще дает? а десять старушек уже тыща))
очередную моню получил-валидность 11/24
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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