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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:42

  J написав:
  guntherhouse777 написав:maxprofit,
даже не сомневайтесь.

у Аллы по покупке в рассрочку 3мес. -- какая длина грейса получается?

В зависимости от даты покупки-максимум 4м+25 дней.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:57

  guntherhouse777 написав:
  J написав:у Аллы по покупке в рассрочку 3мес. -- какая длина грейса получается?

В зависимости от даты покупки-максимум 4м+25 дней.

там гасить надо 3-мя платежами
4м+25 дней это грейс на 2-й платеж или на 3-й ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:18

Коллеги, подскажите бесплатный способ вывести свои деньги с монобанка, желательно в наличку или на универсалку/кдв привата. Буду признателен.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:22

Re: Monobank

  st512 написав:Коллеги, подскажите бесплатный способ вывести свои деньги с монобанка, желательно в наличку или на универсалку/кдв привата. Буду признателен.

СЕП з монокарти через додаток на уні, воно без коміс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:26

  chipmunk написав:СЕП з монокарти через додаток на уні, воно без коміс

А можно подробнее как сделать такой перевод?
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:31

  chipmunk написав:
  st512 написав:Коллеги, подскажите бесплатный способ вывести свои деньги с монобанка, желательно в наличку или на универсалку/кдв привата. Буду признателен.

СЕП з монокарти через додаток на уні, воно без коміс

то довго, тикаємо "перевести на карту" - і гроші відразу на уні
Востаннє редагувалось J в Вів 06 лют, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:32

Re: Monobank

А, что https://sendmoney.privatbank.ua/ru/ уже не работает?
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:32

  J написав:
  guntherhouse777 написав:
  J написав:у Аллы по покупке в рассрочку 3мес. -- какая длина грейса получается?

В зависимости от даты покупки-максимум 4м+25 дней.

там гасить надо 3-мя платежами
4м+25 дней это грейс на 2-й платеж или на 3-й ?

по образу и подобию
тут пример для маркета
viewtopic.php?p=4287160#p4287160
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:33

  lel написав:А, что https://sendmoney.privatbank.ua/ru/ уже не работает?

А оно бесплатно?
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:43

Re: Monobank

Да, с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;
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