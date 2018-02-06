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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:42
J написав: guntherhouse777 написав:
maxprofit,
даже не сомневайтесь.
у Аллы по покупке в рассрочку 3мес. -- какая длина грейса получается?
В зависимости от даты покупки-максимум 4м+25 дней.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:57
guntherhouse777 написав: J написав:
у Аллы по покупке в рассрочку 3мес. -- какая длина грейса получается?
В зависимости от даты покупки-максимум 4м+25 дней.
там гасить надо 3-мя платежами
4м+25 дней это грейс на 2-й платеж или на 3-й ?
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:18
Коллеги, подскажите бесплатный способ вывести свои деньги с монобанка, желательно в наличку или на универсалку/кдв привата. Буду признателен.
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st512
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:22
st512 написав:
Коллеги, подскажите бесплатный способ вывести свои деньги с монобанка, желательно в наличку или на универсалку/кдв привата. Буду признателен.
СЕП з монокарти через додаток на уні, воно без коміс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:26
chipmunk написав:
СЕП з монокарти через додаток на уні, воно без коміс
А можно подробнее как сделать такой перевод?
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:31
chipmunk написав: st512 написав:
Коллеги, подскажите бесплатный способ вывести свои деньги с монобанка, желательно в наличку или на универсалку/кдв привата. Буду признателен.
СЕП з монокарти через додаток на уні, воно без коміс
то довго, тикаємо "перевести на карту" - і гроші відразу на уні
Востаннє редагувалось J
в Вів 06 лют, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:32
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:32
J написав: guntherhouse777 написав: J написав:
у Аллы по покупке в рассрочку 3мес. -- какая длина грейса получается?
В зависимости от даты покупки-максимум 4м+25 дней.
там гасить надо 3-мя платежами
4м+25 дней это грейс на 2-й платеж или на 3-й ?
по образу и подобию
тут пример для маркетаviewtopic.php?p=4287160#p4287160
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:33
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:43
Да, с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;
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