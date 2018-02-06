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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:54
В приложении монобанка можно перевести на любую карту бесплатно (по номеру карты). На КДВ приват возьмёт 0.5% за вход
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:58
pfauter написав:
Да, с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;
Ну не бесплатно, а по тарифам карты. Для карты для выплат вход будет 0.5%.
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