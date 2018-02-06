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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:54

В приложении монобанка можно перевести на любую карту бесплатно (по номеру карты). На КДВ приват возьмёт 0.5% за вход
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  pfauter написав:Да, с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;

Ну не бесплатно, а по тарифам карты. Для карты для выплат вход будет 0.5%.
slasva
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