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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 18:19
Igor0078 написав:
Может кто сталкивался, при попытке оплатить коммуналку конторе из стандартного списка пишет -"Что-то пошло не так". Пробовал с двух аккаунтов Мони.
Якщо контора така, що можна передавати показники лічильника (наприклад, показники лічильника газу), то Моно дозволяє не вказувати показники (навіть скинути в кошик цю частину форми), але платіж у цій ситуації не дає провести, причому ото з таким «цікавим» повідомленням.
Якщо це Ваша ситуація, спробуйте вказати показники лічильника. Тоді платіж має пройти.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 18:26
Мизантрóп написав: Gas написав:
на 100% бесполезный банк.
а с кредитных на старушку по 99,9 в ночь кто еще дает? а десять старушек уже тыща))
Розшифруйте, будь ласка, професійний жаргон: що це за штука у Приваті?
Підозрюю, що овернайт на дуже вигідних умовах. Але не можу зрозуміти, як скористатися. :-) Можна приватно, якщо це лайфхак.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 18:27
tmp01 написав:
А получить новую прописку?
Ведь уже столько лет прошло...
Ну сам по себе новый штампик в паспорте мою финансовую состоятельность не меняет.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 18:29
sauvignon написав: N0mad написав: V2 написав:
На що звернути увагу?
Обязательно сфотографируйте договор.
Если что, то скан договора присылают очень быстро (15 минут) по запросу в техподдержку.
У відділенні під час видачі картки роблять два примірники анкети-заяви: для банку і для клієнта.
Чи це не всім так? ;-)
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Додано: Сер 07 лют, 2018 18:58
curiousobro написав: tmp01 написав:
А получить новую прописку?
Ведь уже столько лет прошло...
А шо, так можно было?!
Эта прописка даёт множество преимуществ. Зачем ее менять. Единственное неудобство, которое испытал - дискриминация со стороны Моно
Но как-нибудь переживу
Просто мне кажется странным решением вычеркивать потенциального клиента только по одному критерию, не давая ему возможности при этом подтвердить другие критерии. Но это решение банка, шо тут спорить ...
Востаннє редагувалось DjPavel
в Сер 07 лют, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:03
DjPavel написав: curiousobro написав: tmp01 написав:
А получить новую прописку?
Ведь уже столько лет прошло...
А шо, так можно было?!
Эта прописка даёт множество преимуществ. Зачем ее менять. Единственное неудобство, которое испытал - дискриминация со стороны Моно
Но как-нибудь переживу
Просто мне кажется странным решением вычеркивать потенциального только по одному критерию, не давая ему возможности при этом подтвердить другие критерии. Но это решение банка, шо тут спорить ...
Ну тут либо крест снять, либо трусы одеть (с)
Моня по видимому видит в таких лицах неблагонадежных элементов
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curiousobro
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:05
curiousobro написав:
Моня по видимому видит в таких лицах
Козака-характерника
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:51
kasuarius написав: sauvignon написав: N0mad написав:
[quote="4288625:V2"]На що звернути увагу?
Обязательно сфотографируйте договор.
Если что, то скан договора присылают очень быстро (15 минут) по запросу в техподдержку.
У відділенні під час видачі картки роблять два примірники анкети-заяви: для банку і для клієнта.
Чи це не всім так?
[/quote]Мне не давали, не печатали. Специально не просил.
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