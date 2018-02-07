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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 390391392393
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:41

Re: Monobank

sauvignon написав:
  N0mad написав:
  V2 написав:На що звернути увагу?

Обязательно сфотографируйте договор.

Если что, то скан договора присылают очень быстро (15 минут) по запросу в техподдержку.
Мне выдали сразу и по месту.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 06:48

Re: Monobank

kasuarius написав:
  Мизантрóп написав:
  Gas написав:на 100% бесполезный банк.
а с кредитных на старушку по 99,9 в ночь кто еще дает? а десять старушек уже тыща))

Розшифруйте, будь ласка, професійний жаргон: що це за штука у Приваті?

Підозрюю, що овернайт на дуже вигідних умовах. Але не можу зрозуміти, як скористатися. :-) Можна приватно, якщо це лайфхак.
Не. Там другая тема. Дубилет в курсе. Массам знать не обязательно.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:35

Re: Monobank

  cdj2 написав:Дубилет в курсе.
Поэтому, если будет считать это невыгодным для банка, то в моно эту услугу предлагать не станут.
Щось мені з ТАС "щастить"
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