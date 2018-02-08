Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:55

BBC написав: Если вы по "белому" арендуете, то договор аренды оснонание для регистрации места жительства. Если вы по "белому" арендуете, то договор аренды оснонание для регистрации места жительства.

За згодою власника. Але навіть при гіпотетичній згоді власника, це не можливо. Бо немає можливості знятися з реєстрації на непідконтрольній території. Ви погано орієнтуєтеся в законодавстві. Інше діло, що внутрішньопереміщена особа, що отримала такий статус документально, вказує фактичне місце проживання, що вказано в довідці. Це місце проживання перевіряється соціальним інспектором особистим відвідуванням. Жодних документів не потрібно. Внутрішньопереміщена особа не забов'язана отримувати такий статус обов'язково. Такий статус документально фіксують отримувачі соціальних виплат, переважно. "Переселенець" (по факту) має право як повноправний громадянин жити будь де в своїй державі. В такому випадку інформування органів влади про місце проживання має повідомчий характер, з боку будь якого громадянина України, не лише "переселенця".П.С. І навіть якщо громадянин проживає на непідконтрольній території, це не привід для дискримінації. Так і будь якого громадянина можна запідозрити, що він отримає кредит і втече на окуповану територію. Так що це чиста дискримінація!П.С. На рахунок "благ" такого статусу, то вони не "матеріальні", а іншого характеру. Так що вимкніть жабу. Напрклад я, фактичний переселенець, не оформляв такий статус документально. Не бачу сенса. Мама отримала довідку, бо без неї не можна отримати пенсію.