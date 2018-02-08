max_us_ua написав:Сьогодні спробував зареєструвати картку монобанку в Гуглхромі як метод платежу. Тут же двічі списалося по 6,08 грн. Я не був цьому радий, аж почав шукати в інеті дописи про щось схоже, коли ті копійки повернулися (в додатку написано - скасування операції). Якось не дуже весело починається в мене користування послугами цього банку, гм...
Це всього навсього перевірки платоспроможності вашої карти системою Google Така перевірка здійснюється за картами всіх банків
monobank — перший мобiльний банк 0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
"Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання."
Ну і...? До чого ця стаття до тимчасовопереміщених осіб? З якого рожна і яким чином, навіть якщо б таке бажання в них було, їм знятися з реєстрації на непідконтрольній території?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник написав:П.С. 2. Що це за фантастична країна Лугандон?
Тимчасово окупована місцевим населенням територія України (окремі райони Донецької та Луганської областей) непідконтрольні українському уряду.
Що вони самі себе окупували?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
BBC написав: Если вы по "белому" арендуете, то договор аренды оснонание для регистрации места жительства.
За згодою власника. Але навіть при гіпотетичній згоді власника, це не можливо. Бо немає можливості знятися з реєстрації на непідконтрольній території. Ви погано орієнтуєтеся в законодавстві. Інше діло, що внутрішньопереміщена особа, що отримала такий статус документально, вказує фактичне місце проживання, що вказано в довідці. Це місце проживання перевіряється соціальним інспектором особистим відвідуванням. Жодних документів не потрібно. Внутрішньопереміщена особа не забов'язана отримувати такий статус обов'язково. Такий статус документально фіксують отримувачі соціальних виплат, переважно. "Переселенець" (по факту) має право як повноправний громадянин жити будь де в своїй державі. В такому випадку інформування органів влади про місце проживання має повідомчий характер, з боку будь якого громадянина України, не лише "переселенця".
П.С. І навіть якщо громадянин проживає на непідконтрольній території, це не привід для дискримінації. Так і будь якого громадянина можна запідозрити, що він отримає кредит і втече на окуповану територію. Так що це чиста дискримінація!
П.С. На рахунок "благ" такого статусу, то вони не "матеріальні", а іншого характеру. Так що вимкніть жабу. Напрклад я, фактичний переселенець, не оформляв такий статус документально. Не бачу сенса. Мама отримала довідку, бо без неї не можна отримати пенсію.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник написав:П.С. На рахунок "благ" такого статусу, то вони не "матеріальні", а іншого характеру. Так що вимкніть жабу. Напрклад я, фактичний переселенець, не оформляв такий статус документально. Не бачу сенса. Мама отримала довідку, бо без неї не можна отримати пенсію.
"Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання."
Ну і...? До чого ця стаття до тимчасовопереміщених осіб? З якого рожна і яким чином, навіть якщо б таке бажання в них було, їм знятися з реєстрації на непідконтрольній території?
А в чем проблема снятся с регистрации на неподконтрольной территории?.. Коллега год назад снялся в Лугандоне и прописался под Киевом. Я в детали не вникал, но если бы было что-то действительно сложное - он бы рассказал 100%. Ездить никуда не надо было. Да если бы даже и надо - тоже особых проблем нет. Осенью он-же ездил домой продавать дом. За 1.5 суток сгонял туда-обратно и оформил все доки (правда на месте были родственники что все подготовили). Местных нотариусов и «госорганы» (чуть язык колом не стал называя их так) интересовали только Украинские документы (паспорт/код/свидетельство на право собственности).
Ладно, это все полемика не имеющая отношения к делу. Факт один - без «нормальной» прописки лимит Моня не наливает.