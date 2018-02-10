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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:09

melkh якому сайт1 ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:44

  Мизантрóп написав:melkh якому сайт1 ?

на сайті привату раніше було написано 0,5 % від суми П-М через додаток моні.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 05:41

Кто раньше запустит Google Pay: Моня или Тася? Оба два грозятся в феврале.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 06:28

guntherhouse777 это ж один процессинг. запустят одновременно
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:15

  melkh написав:Хто знає, Р2Р переказ через додаток моні з привату без комісії вже?Щось на сайті прибрали інформацію.


С комиссией. Правда, некоторые пишут, что у них с универсальной проходит бесплатно. Но эту информацию не проверишь.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:57

  sqrtt написав:Шановні старожили - підкажіть хто - МЕГАСПОРТ попадає в категорію Одяг і взуття чи Розваги і спорт, Дякую :)

Категория "Одежда и Обувь" - личный опыт
rembo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:36

  sqrtt написав:Шановні старожили - підкажіть хто - МЕГАСПОРТ попадає в категорію Одяг і взуття чи Розваги і спорт, Дякую :)

Мегаспорт Запорожье в Авроре - Одежда и обувь.
Спортмастер Запорожье - Развлечения и Спорт
Igor0078
 
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  #<1 ... 397398399400
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