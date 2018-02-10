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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2018 00:09
melkh якому сайт1 ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 лют, 2018 00:44
Мизантрóп написав:melkh
якому сайт1 ?
на сайті привату раніше було написано 0,5 % від суми П-М через додаток моні.
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melkh
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Додано: Суб 10 лют, 2018 05:41
Кто раньше запустит Google Pay: Моня или Тася? Оба два грозятся в феврале.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 10 лют, 2018 06:28
guntherhouse777 это ж один процессинг. запустят одновременно
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makor06
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Додано: Суб 10 лют, 2018 09:15
melkh написав:
Хто знає, Р2Р переказ через додаток моні з привату без комісії вже?Щось на сайті прибрали інформацію.
С комиссией. Правда, некоторые пишут, что у них с универсальной проходит бесплатно. Но эту информацию не проверишь.
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evgenkh
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Додано: Суб 10 лют, 2018 20:57
sqrtt написав:
Шановні старожили - підкажіть хто - МЕГАСПОРТ попадає в категорію Одяг і взуття чи Розваги і спорт, Дякую
Категория "Одежда и Обувь" - личный опыт
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rembo
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Додано: Суб 10 лют, 2018 21:36
sqrtt написав:
Шановні старожили - підкажіть хто - МЕГАСПОРТ попадає в категорію Одяг і взуття чи Розваги і спорт, Дякую
Мегаспорт Запорожье в Авроре - Одежда и обувь.
Спортмастер Запорожье - Развлечения и Спорт
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Igor0078
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Додано: Суб 10 лют, 2018 22:52
господа монисты-экстрималы, скажите, был ли у кого то опыт гашения кредитки скажем к примеру в 23:00 последнего дня ? гашение зачли?
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Додано: Суб 10 лют, 2018 22:57
IMPRINTER написав:
господа монисты-экстрималы, скажите, был ли у кого то опыт гашения кредитки скажем к примеру в 23:00 последнего дня ? гашение зачли?
погорелая алла р2р,норм.Алеша пока не начудил.+ Страховочный рубь запаса Гороху накидываем
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 10 лют, 2018 23:00
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:
господа монисты-экстрималы, скажите, был ли у кого то опыт гашения кредитки скажем к примеру в 23:00 последнего дня ? гашение зачли?
погорелая алла р2р,норм.Алеша пока не начудил.+ Страховочный рубь запаса накидываем
не понял при чем тут алеша? )
вы гасили моню в 23:00 последнего дня через приложение мони с карты аллы и вам зачли это гавешие, верно?
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IMPRINTER
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