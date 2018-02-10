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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:21

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:почему ваш банк ограничивает клиентов в праве видеть свои операции?

Угу, ты ещё мсс попроси.
Многие знания рождают многие печали...


что самое интересно, что по оригинальным картам Универсала - выписках мсс есть ...
а по мегатехнологичным лохоориентированным моно - нет ... бы-длу это знать не надо

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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:05

Re: Monobank

Отчитуюсь про 2-е неприятности с банком. 1) Возврат денег. На 31 -й день, после моего звонка, деньги вернули ( 9.85). Как обьяснили - "Велика кишеня" не вернула деньги - монобанк открыл спор с банком кишени, а мне вернул наперед. При том бардаке, что в "Великой кишени" в принципе такое возможно. Правда как они январь финансово закрывают... (кишеня)? Притензии снмаю.
2) Через комунал товарищ оплатил интернет "Билинку" . Искали 6 банковских дней... У Билинка искали. Монобанк отморозился - у нас деньги списаны и точка. Кто прав? Самое смешное, что деньги платил наперед на 3-и месяца и большинство провайдеров деньги просто на счету держат и им по барабану когда они будут отражаться в личном кабинете пользователя. Т.е смысл Билинку дурить голову нет . Скорей здесь косяк монобанка. Товарищь теперь не знает, как лучше через 3 - и месяца платить. Обратно Санта-Барбара? Вот такое вообщем.

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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 21:13

Re: Monobank

Кстати Билинк попросил платить, если что, через личный кабинет, а не через приложение монобанка, которое возможно глючит.

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  #<1 ... 399400401402
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