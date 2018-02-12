Дивно доречі що тільки касири АТБ таке чудять (зі слів моні) - середній чек не ахті в них.
А ось на заправках, де тобі кидають 500,1000 і т.д. і кажуть 5 колонка на всі п'ятого - є де розгулятися...особливо якщо ящик iBOX ще стоїть на АЗС .
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:20
Дивно доречі що тільки касири АТБ таке чудять (зі слів моні) - середній чек не ахті в них.
А ось на заправках, де тобі кидають 500,1000 і т.д. і кажуть 5 колонка на всі п'ятого - є де розгулятися...особливо якщо ящик iBOX ще стоїть на АЗС .
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:32
Из вашего ребуса, как я понимаю, лимит у Вас или 9500 или 4500. А доходы официальные? Дом/квартира? Авто? Модель телефона на который установили приложение? Список контактов может некошерный? Прокол может быть где угодно.
Кстати, думаю, коллекторам будет где порезвиться, прозванивая по порядку весь список контактов должника
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:33
Ага...клоуни...реально веселять...Клоун Моня.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:43
Наверное у меня очень кошерный список контактов, если без оф.трудоустройства установили лимит 28к.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:55
Re: Monobank
Вы уверены, что контакты вообще нужны для выдачи лимита? У меня на планшете было 0 контактов и нормально
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:23
Мы на это искренне надеемся.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:32
Я взагалі не давав дозвіл на доступ до контактів, а ліміт дали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:38
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:37
На Android 6+, або зі встановленим XPrivacy.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:18
реклама
|