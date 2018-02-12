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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:20

  klug написав:Головний ворог той, хто нічого не оформив на 24 міс. на виплат, а живе, падлюка, у шаровому грейсі.

:mrgreen:
Дивно доречі що тільки касири АТБ таке чудять (зі слів моні) - середній чек не ахті в них.
А ось на заправках, де тобі кидають 500,1000 і т.д. і кажуть 5 колонка на всі п'ятого - є де розгулятися...особливо якщо ящик iBOX ще стоїть на АЗС :mrgreen: .
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:32

  Gas написав:
  safonovstanislav написав:Вы пишите сразу лимит и доход, т. к. для кого-то и 100 000, как на еврейской свадьбе.

Скажем так, алла и фарсик перед этим выносили мозг по телефону, предлагая в 10 раз больше. А тут даже до ровного счёта на 500 грн поднимать отказались категорически. На 500 грн! Скоринг у мони просто марсианский.

Из вашего ребуса, как я понимаю, лимит у Вас или 9500 или 4500. А доходы официальные? Дом/квартира? Авто? Модель телефона на который установили приложение? Список контактов может некошерный? Прокол может быть где угодно.

Кстати, думаю, коллекторам будет где порезвиться, прозванивая по порядку весь список контактов должника
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:33

  Stringer написав:супер пупер бизнес на 500 грн в месяц :mrgreen: оборжаться

Ага...клоуни...реально веселять...Клоун Моня. :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:43

Наверное у меня очень кошерный список контактов, если без оф.трудоустройства установили лимит 28к.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:55

Re: Monobank

Вы уверены, что контакты вообще нужны для выдачи лимита? У меня на планшете было 0 контактов и нормально :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:23

Мы на это искренне надеемся. :)
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:32

Я взагалі не давав дозвіл на доступ до контактів, а ліміт дали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:38

  klug написав:Я взагалі не давав дозвіл на доступ до контактів, а ліміт дали.

а так можно было? :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:37

  J написав:
  klug написав:Я взагалі не давав дозвіл на доступ до контактів, а ліміт дали.

а так можно было? :roll:

На Android 6+, або зі встановленим XPrivacy.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:18

  avoska220 написав:Ребята,кто коммуналку платил,ч-з моню,отозвитесь?Может,кто пробовал отправлять себе на почту платежки и распечатывать,есть там печать или нет,как быстро деньги зачисляются?
Быстро. Через 2 дня светились в кабинетах коммуналки. Распечатать можно.
otg
 
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