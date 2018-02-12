RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 410411412413414415>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 07:52

  Van Golo написав:
  guntherhouse777 написав:
ПС. Может это покажется странным фронтмену, но есть категория пользователей КК, у которых не бывает оплат без КБ.


Это в правильных моделях как раз учитывается :)
т.н. в узких кругах "лангольеры" :)
емнип триггер доли таких клиентов не должен превышать 10-12%.

...а потом их отстреливают? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23454
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1911 раз.
Подякували: 2655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:33

Re: Monobank

  Van Golo написав:"лангольеры"
Вы перешли в МОНО работать?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:35

  Vial написав:Наверное у меня очень кошерный список контактов, если без оф.трудоустройства установили лимит 28к.


У меня кошернее... 50к - временно не работаю ;)
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 11.09.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:42

Re: Monobank

  Van Golo написав:таких клиентов не должен превышать 10-12%

Лечится только уменьшением КБ до экономически выгодного для банка по категории "Продукты". Которая многих рядовых клиентов и привлекает. Лечится очень просто. Ставите КБ 0,5-1% и банк по этой категории будет получать прибыль от оборота.
При этом выплатив Клиенту при кеш-бек (0,5%) 500 грн банк может заработать 700 грн (при озвученом итерчендже 1,2%)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:44

  5929966 написав:
  Vial написав:Наверное у меня очень кошерный список контактов, если без оф.трудоустройства установили лимит 28к.


У меня кошернее... 50к - временно не работаю ;)

То ранее моня наливал всем без особого разбору. Вчера хотел на пару тыщ поднять лимит - так зарубили.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:46

  BBC написав:
  Van Golo написав:таких клиентов не должен превышать 10-12%

Лечится только уменьшением КБ до экономически выгодного для банка по категории "Продукты". Которая многих рядовых клиентов и привлекает. Лечится очень просто. Ставите КБ 0,5-1% и банк по этой категории будет получать прибыль от оборота.
При этом выплатив Клиенту при кеш-бек (0,5%) 500 грн банк может заработать 700 грн (при озвученом итерчендже 1,2%)

Ну тогда и оборот по категории продукты у мони упадёт.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:54

  Van Golo написав:
  guntherhouse777 написав:
ПС. Может это покажется странным фронтмену, но есть категория пользователей КК, у которых не бывает оплат без КБ.


Это в правильных моделях как раз учитывается :)
т.н. в узких кругах "лангольеры" :)
емнип триггер доли таких клиентов не должен превышать 10-12%.


Хаха, не очень удачное сравнение, против лангольеров, как говорится, нет приёма, а против сироток есть.
Востаннє редагувалось WachtAmRhein в Вів 13 лют, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8094
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:55

Re: Monobank

  lov2108 написав:Ну тогда и оборот по категории продукты у мони упадёт.
Но целевая аудитория начнет генерировать прибыль и останетя довольной, в т.ч. кассиры АТБ. а лангольеры уйдут в Альфу, Идею, ТАС, аутентичный Универсал и т.д.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:02

Не, ну это уже вариант "как отсеять нормальных и оставить только хитрых". Мало их будет.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 27.12.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:05

  N0mad написав:Не, ну это уже вариант "как отсеять нормальных и оставить только хитрых". Мало их будет.

Зато оборот в 100'000 грн в АТБ явно читаться будет четко, еще если через один и тот же терминал да еще и в кредит...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 410411412413414415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Feedfetcher, makor06, Vorlon, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53142)
13.02.2018 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.