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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 07:52
Van Golo написав: guntherhouse777 написав:
ПС. Может это покажется странным фронтмену, но есть категория пользователей КК, у которых не бывает оплат без КБ.
Это в правильных моделях как раз учитывается
т.н. в узких кругах "лангольеры"
емнип триггер доли таких клиентов не должен превышать 10-12%.
...а потом их отстреливают?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:33
Van Golo написав:
"лангольеры"
Вы перешли в МОНО работать?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:42
Van Golo написав:
таких клиентов не должен превышать 10-12%
Лечится только уменьшением КБ до экономически выгодного для банка по категории "Продукты". Которая многих рядовых клиентов и привлекает. Лечится очень просто. Ставите КБ 0,5-1% и банк по этой категории будет получать прибыль от оборота.
При этом выплатив Клиенту при кеш-бек (0,5%) 500 грн банк может заработать 700 грн (при озвученом итерчендже 1,2%)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:44
5929966 написав: Vial написав:
Наверное у меня очень кошерный список контактов, если без оф.трудоустройства установили лимит 28к.
У меня кошернее... 50к - временно не работаю
То ранее моня наливал всем без особого разбору. Вчера хотел на пару тыщ поднять лимит - так зарубили.
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lov2108
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:46
BBC написав: Van Golo написав:
таких клиентов не должен превышать 10-12%
Лечится только уменьшением КБ до экономически выгодного для банка по категории "Продукты". Которая многих рядовых клиентов и привлекает. Лечится очень просто. Ставите КБ 0,5-1% и банк по этой категории будет получать прибыль от оборота.
При этом выплатив Клиенту при кеш-бек (0,5%) 500 грн банк может заработать 700 грн (при озвученом итерчендже 1,2%)
Ну тогда и оборот по категории продукты у мони упадёт.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:54
Van Golo написав: guntherhouse777 написав:
ПС. Может это покажется странным фронтмену, но есть категория пользователей КК, у которых не бывает оплат без КБ.
Это в правильных моделях как раз учитывается
т.н. в узких кругах "лангольеры"
емнип триггер доли таких клиентов не должен превышать 10-12%.
Хаха, не очень удачное сравнение, против лангольеров, как говорится, нет приёма, а против сироток есть.
Востаннє редагувалось WachtAmRhein
в Вів 13 лют, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:55
lov2108 написав:
Ну тогда и оборот по категории продукты у мони упадёт.
Но целевая аудитория начнет генерировать прибыль и останетя довольной, в т.ч. кассиры АТБ. а лангольеры уйдут в Альфу, Идею, ТАС, аутентичный Универсал и т.д.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:02
Не, ну это уже вариант "как отсеять нормальных и оставить только хитрых". Мало их будет.
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N0mad
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:05
N0mad написав:
Не, ну это уже вариант "как отсеять нормальных и оставить только хитрых". Мало их будет.
Зато оборот в 100'000 грн в АТБ явно читаться будет четко, еще если через один и тот же терминал да еще и в кредит...
Щось мені з ТАС "щастить"
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