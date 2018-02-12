Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:29
Чего вообще было смысл заикаться финбанде об этом...
Действительно же есть пункт в правилах об отключении от программы за злоупотребление - ну порежьте им лимиты для начала если это явно систематическое злоупотребление. А то недавно Дубилет был в восторге от 100-тысячной карты - скоро будут в шоке от того сколько из них припадут пылью или обороты по ним упадут до мизера...
motosmile
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:33
IMPRINTER написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Які МСС по категорії "розваги та спорт"?
читаем маркса - там все написано (с)
А де Ви знайшли такий пункт в меню?
V2
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:34
motosmile написав:
Чего вообще было смысл заикаться финбанде об этом...
Они ж всё делают "по просьбам трудящихся".
Вот "по просьбам трудящихся" и отключат кб в маркетах на ближайшие пол-года.
А по остальным категориям - дадут "экономически обоснованные 1,2%"
mustbe
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35
V2 В приложении в разделе "Кешбек" в правом верхнем углу кнопка "i"
motosmile
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35
V2 На вкладке кишмиша - сверху (i).
grisha_
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:43
motosmile написав: V2
В приложении в разделе "Кешбек" в правом верхнем углу кнопка "i"
"Семен Семеныч"
IMPRINTER,motosmile, дякую!
Востаннє редагувалось
V2
в Вів 13 лют, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:44
N0mad написав: mustbe написав:
Вот "по просьбам трудящихся" и отключат кб в маркетах на ближайшие пол-года.
Ну дык уже ведь был месяц без продуктов - и ничего, вполне нормально было.
ЦА была не довольна.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:44
Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.
Ratatui
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:45
Ratatui написав:
Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.
Кассиров в АТБ больше
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
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Подякували: 1054 раз.
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