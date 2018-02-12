RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414415>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:29

Re: Monobank

Чего вообще было смысл заикаться финбанде об этом...
Действительно же есть пункт в правилах об отключении от программы за злоупотребление - ну порежьте им лимиты для начала если это явно систематическое злоупотребление.
А то недавно Дубилет был в восторге от 100-тысячной карты - скоро будут в шоке от того сколько из них припадут пылью или обороты по ним упадут до мизера...
motosmile
 
Повідомлень: 447
З нами з: 14.02.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:33

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Які МСС по категорії "розваги та спорт"?


читаем маркса - там все написано (с)

Зображення


А де Ви знайшли такий пункт в меню?
V2
4
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 03.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:34

  motosmile написав:Чего вообще было смысл заикаться финбанде об этом...

Они ж всё делают "по просьбам трудящихся".
Вот "по просьбам трудящихся" и отключат кб в маркетах на ближайшие пол-года.
А по остальным категориям - дадут "экономически обоснованные 1,2%"
mustbe
 
Повідомлень: 142
З нами з: 27.12.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35

V2
В приложении в разделе "Кешбек" в правом верхнем углу кнопка "i"
motosmile
 
Повідомлень: 447
З нами з: 14.02.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35

V2
На вкладке кишмиша - сверху (i).
grisha_
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:38

  mustbe написав:Вот "по просьбам трудящихся" и отключат кб в маркетах на ближайшие пол-года.

Ну дык уже ведь был месяц без продуктов - и ничего, вполне нормально было. :wink:
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 27.12.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:43

  motosmile написав:V2
В приложении в разделе "Кешбек" в правом верхнем углу кнопка "i"


"Семен Семеныч" :oops:

IMPRINTER,motosmile, дякую!
Востаннє редагувалось V2 в Вів 13 лют, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 03.07.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:44

  N0mad написав:
  mustbe написав:Вот "по просьбам трудящихся" и отключат кб в маркетах на ближайшие пол-года.

Ну дык уже ведь был месяц без продуктов - и ничего, вполне нормально было. :wink:

ЦА была не довольна.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:44

Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 30.11.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:45

  Ratatui написав:Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.

Кассиров в АТБ больше
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12640
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 411412413414415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], makor06, slasva, vollena71, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.