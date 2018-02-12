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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:48

  Ratatui написав:Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.

Доступ к ресурсу кинотеатров имеют "не только лишь все, мало кто может это делать", а продукты "пересичный" выгребает по максимуму и дело тут вовсе не в АТБ.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:49

  BBC написав:
  Ratatui написав:Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.

Кассиров в АТБ больше


Скорее всего АТБ саммая массовая точка оплаты их картами.
Ну а Гороховский либо вывод такой из этого сделал либо просто повод нашел.
Востаннє редагувалось Aps в Вів 13 лют, 2018 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:52

Насчет кассиров АТБ - ваще глупость несусветная.
Не умеет Горох врать то...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:52

  BBC написав:
  Ratatui написав:Вот не могу понять. Почему кассиры АТБ включились в ограбление мони, а кассиры в кинотеатрах нет.

Кассиров в АТБ больше


А в кино возврат в разы. Один кассир кинотеатра может приравниваться к 4-5 АТБ. Они должны грабить не количеством, а качеством. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:03

А таксисты? Там проще простого взять наличку в руки, а провести по своей карте :-)
Ну или книжные магазины :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:05

Вкладчик1234
И много вы видели такси с терминалами, особенно в родном Запорожье?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:07

mustbe
То есть вы на 100% уверены, что это ложь? Интересная позиция. На 100% можно быть уверенным, только работая в этом банке. Иначе лжёте вы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:09

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Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 13 лют, 2018 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:09

Надо сделать всплывающее окно при откритии приложения мони:

Стал кассиром АТБ - сдай карту Монобанка!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:09

  mustbe написав:Насчет кассиров АТБ - ваще глупость несусветная.
Не умеет Горох врать то...


Я уже об этом писал. В сетевых магазинах с охранниками на кассах, старшими кассирами, администраторами, управляющими этих самых магазинов + разного рода проверяющие это нереально. Слишком много человек это увидят и не каждого соблазнишь доляхой с 500 грн.

А вот в колхоз-маркете как у Бига, с двумя продавцами на смене такое вполне работает.
WachtAmRhein
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