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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 419420421422423424>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:22

  WachtAmRhein написав:
  Molchyn написав:WachtAmRhein А если на момент "когда будет плохо" карта будет в дебетном режиме?


Мне интереснее получить месячные проценты с покупки одной карточки в спортмастере, чем мариновать несколько десятков тысяч под 15 грязными.


А не Вы ли тот кассир из АТБ, что-то лицо на аватаре у вас больно подозрительное...
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:51

он круче. он кассир кинотеатра ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:55

  v57 написав:он круче. он кассир кинотеатра ;)

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:58

Re: Monobank

У нас появится реферальная программа. Вы сможете очень просто делиться с вашими друзьями уникальной ссылкой на наше приложение (как у Uber) и если ваш друг скачает его и откроет карту monobank, то вы и друг получите по 50 грн.
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:44

Monobank

Сегодня мы высталяем новую версию для бета-пользователей Android, завтра — для iOS.

В ней три основные доработки:

1. Депозиты.
Теперь вы можете оформить у нас депозит. Деньги можно положить с карты монобанк или другого банка, а также наличкой через кассы любых других банков. При этом мы вам компенсируем все комиссии, которые вы заплатите за пополнение с других карт или через кассы других банков.

Кроме высоких депозитных ставок вы можете получить крутые наклейки с котом, которые мы разработали специально для вкладчиков и отправляем вместе с депозитным договором :) Вклады гарантируются Фондом гарантирования, само собой.
.....
Это с мордокниги от ДД.
Самое интересное- это наклейки.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:43

guntherhouse777
15% це не смачно....
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lov2108
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:15

Re: Monobank

Думаю, юзеры ждут что-то типа "моногнучкий... со свободным движением средств :)
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:19

IMPRINTER
Виплата на картку будь-якого банку щомісячно :)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:20

  Яша написав:Думаю, юзеры ждут что-то типа "моногнучкий... со свободным движением средств :)


и с компенсаций !!
а потом про кассиров АТБ услышим снова
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IMPRINTER
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