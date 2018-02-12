А не Вы ли тот кассир из АТБ, что-то лицо на аватаре у вас больно подозрительное...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 18:22
А не Вы ли тот кассир из АТБ, что-то лицо на аватаре у вас больно подозрительное...
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 13 лют, 2018 18:58
Re: Monobank
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:44
Monobank
Сегодня мы высталяем новую версию для бета-пользователей Android, завтра — для iOS.
В ней три основные доработки:
1. Депозиты.
Теперь вы можете оформить у нас депозит. Деньги можно положить с карты монобанк или другого банка, а также наличкой через кассы любых других банков. При этом мы вам компенсируем все комиссии, которые вы заплатите за пополнение с других карт или через кассы других банков.
Кроме высоких депозитных ставок вы можете получить крутые наклейки с котом, которые мы разработали специально для вкладчиков и отправляем вместе с депозитным договором Вклады гарантируются Фондом гарантирования, само собой.
.....
Это с мордокниги от ДД.
Самое интересное- это наклейки.
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:43
guntherhouse777
15% це не смачно....
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:02
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:15
Re: Monobank
Думаю, юзеры ждут что-то типа "моногнучкий... со свободным движением средств
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:19
IMPRINTER
Виплата на картку будь-якого банку щомісячно
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:20
и с компенсаций !!
а потом про кассиров АТБ услышим снова
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