Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:31
IMPRINTER Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:31
casper12 написав:
У нас появится реферальная программа. Вы сможете очень просто делиться с вашими друзьями уникальной ссылкой на наше приложение (как у Uber) и если ваш друг скачает его и откроет карту monobank, то вы и друг получите по 50 грн.
О неплохой заработок студикам на папиросы
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lov2108
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:44
BBC написав: IMPRINTER
Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.
думаю мокрой печати там не увидите )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:46
Монодепо з поповненям?
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:46
BBC написав:
Открыл депо на 1000 грн.
Ну так дали кэшбек 0,6%?
Vorlon
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Подякували: 556 раз.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:48
Квесторе_поверніться написав:
Монодепо з поповненям?
в період перших 3-х днів з дати створення заявки на відкриття Депозиту.
**В період 14 днів з дати оформлення депозиту можливе поповнення для
забезпечення збору суми, заявленої в заявці на оформлення Депозиту.
читайте маркса - там все написано:
https://www.monobank.com.ua/umovy
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в Вів 13 лют, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:50
IMPRINTER написав: BBC написав: IMPRINTER
Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.
думаю мокрой печати там не увидите )
Вот это и хотелось бы проверить. Так как мокрая печать важна.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51
BBC написав: IMPRINTER написав: BBC написав: IMPRINTER
Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.
думаю мокрой печати там не увидите )
Вот это и хотелось бы проверить. Так как мокрая печать важна.
в образце договора в приложении нету пункта М.П. )))
да и договора там нет .. Заява на открытие депо
Востаннє редагувалось
IMPRINTER
в Вів 13 лют, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Подякував: 203 раз.
Подякували: 5329 раз.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51
Vorlon написав: BBC написав:
Открыл депо на 1000 грн.
Ну так дали кэшбек 0,6%?
Ответ поддержки в течении недели.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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З нами з: 12.08.10
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Додано: Вів 13 лют, 2018 21:55
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:
Монодепо з поповненям?
в період перших 3-х днів з дати створення заявки на відкриття Депозиту.
**В період 14 днів з дати оформлення депозиту можливе поповнення для
забезпечення збору суми, заявленої в заявці на оформлення Депозиту.
читайте маркса - там все написано:
https://www.monobank.com.ua/umovy
По Марксу ...без поповнення.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 23855
З нами з: 22.11.13
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