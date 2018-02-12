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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423424>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:31

IMPRINTER Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:31

  casper12 написав:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:44

  BBC написав:IMPRINTER Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.


думаю мокрой печати там не увидите )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:46

Монодепо з поповненям?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:46

  BBC написав:Открыл депо на 1000 грн.

Ну так дали кэшбек 0,6%?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:48

  Квесторе_поверніться написав:Монодепо з поповненям?


в період перших 3-х днів з дати створення заявки на відкриття Депозиту.
**В період 14 днів з дати оформлення депозиту можливе поповнення для
забезпечення збору суми, заявленої в заявці на оформлення Депозиту.

читайте маркса - там все написано:
https://www.monobank.com.ua/umovy
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 13 лют, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:50

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:IMPRINTER Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.


думаю мокрой печати там не увидите )

Вот это и хотелось бы проверить. Так как мокрая печать важна.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:
  BBC написав:IMPRINTER Открыл депо на 1000 грн. Заказал Договор нв почту.


думаю мокрой печати там не увидите )

Вот это и хотелось бы проверить. Так как мокрая печать важна.


в образце договора в приложении нету пункта М.П. )))
да и договора там нет .. Заява на открытие депо
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 13 лют, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:51

  Vorlon написав:
  BBC написав:Открыл депо на 1000 грн.

Ну так дали кэшбек 0,6%?
Ответ поддержки в течении недели.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:55

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Монодепо з поповненям?


в період перших 3-х днів з дати створення заявки на відкриття Депозиту.
**В період 14 днів з дати оформлення депозиту можливе поповнення для
забезпечення збору суми, заявленої в заявці на оформлення Депозиту.

читайте маркса - там все написано:
https://www.monobank.com.ua/umovy

По Марксу ...без поповнення. :(
Квесторе_поверніться
 
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