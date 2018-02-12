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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 421422423424>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:00

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:Это с мордокниги от ДД.
Самое интересное- это наклейки.


Будете смеяться, но с наклейками тоже... Этсамое вышло :-D

Отправлено с моего U83 через Tapatalk
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:03

Вопрос к первоаткрывателям. Депо можно открыть с карты другого банка? Или сначала надо погасить лимит, а потом с монякарты открывать?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:05

  IMPRINTER написав:в образце договора в приложении нету пункта М.П. )))
да и договора там нет .. Заява на открытие депо

На электронку пришло с синей печатью. Жду оригинал почтой.
Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:06

  Ratatui написав:Вопрос к первоаткрывателям. Депо можно открыть с карты другого банка? Или сначала надо погасить лимит, а потом с монякарты открывать?

Да можно с карты Другого банка.
Доступны карты с которых вы пополняли МОНО или на которые отсылали деньги по рефинансу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:09

  BBC написав:
  Ratatui написав:Вопрос к первоаткрывателям. Депо можно открыть с карты другого банка? Или сначала надо погасить лимит, а потом с монякарты открывать?

Да можно с карты Другого банка.
Доступны карты с которых вы пополняли МОНО или на которые отсылали деньги по рефинансу.

Тоді депо так на місяць-півтора має бути. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10

  BBC написав:
  Ratatui написав:Вопрос к первоаткрывателям. Депо можно открыть с карты другого банка? Или сначала надо погасить лимит, а потом с монякарты открывать?

Да можно с карты Другого банка.
Доступны карты с которых вы пополняли МОНО или на которые отсылали деньги по рефинансу.


Спасибо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10

IMPRINTER
они что, платежи выпилили из приложения?
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:11

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Тоді депо так на місяць-півтора має бути. :wink:
, Не все рефинанс отослали на кредитки ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:13

  Gas написав:IMPRINTER
они что, платежи выпилили из приложения?

На головному екрані іконка "Інші платежі"
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:16

BBC

увидите такую же синюю печать распечатанную на принтере )
на этой печати нет номера ЕГРПОУ даже )
такие печати не признаются вообще, если на ней нет номера ЕГРПОУ учреждения - это просто картинка )) - вы же как главный идиолог мокрых печатей сами должны понимать, что это фантик без ЕГРПОУ даже если она будет и мокрой.
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IMPRINTER
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