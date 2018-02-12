guntherhouse777 написав:Это с мордокниги от ДД.
Самое интересное- это наклейки.
Будете смеяться, но с наклейками тоже... Этсамое вышло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:00
Re: Monobank
Будете смеяться, но с наклейками тоже... Этсамое вышло
Отправлено с моего U83 через Tapatalk
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:03
Вопрос к первоаткрывателям. Депо можно открыть с карты другого банка? Или сначала надо погасить лимит, а потом с монякарты открывать?
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:05
На электронку пришло с синей печатью. Жду оригинал почтой.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:06
Да можно с карты Другого банка.
Доступны карты с которых вы пополняли МОНО или на которые отсылали деньги по рефинансу.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:09
Тоді депо так на місяць-півтора має бути.
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:10
IMPRINTER
они что, платежи выпилили из приложения?
Народ безмолвствует все громче...
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:11
Re: Monobank
, Не все рефинанс отослали на кредитки
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:13
На головному екрані іконка "Інші платежі"
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 лют, 2018 22:16
BBC
увидите такую же синюю печать распечатанную на принтере )
на этой печати нет номера ЕГРПОУ даже )
такие печати не признаются вообще, если на ней нет номера ЕГРПОУ учреждения - это просто картинка )) - вы же как главный идиолог мокрых печатей сами должны понимать, что это фантик без ЕГРПОУ даже если она будет и мокрой.
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