Да. Реальная % ставка 16,2% годовых на полугодовой депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 07:11
Да. Реальная % ставка 16,2% годовых на полугодовой депо.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 14 лют, 2018 07:46
Немного больше. +авансовый КБ+ежем.%%.))
Но даже так- не очень. Как для банка без отделений.
Надо отметить, что с момента очистки БС монобанк - первый как бы "новый банк", появившейся на рынке.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:33
Re: Monobank
От 6 до 24 на сумму больше 1к. 2% в мес. от стоимости товара. 24% годовых. При досрочном погашении рассрочки комиссию нужно будет погасить за все месяцы, на которые она бралась.
Народ безмолвствует все громче...
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:43
Re: Monobank
Реальная 13,041% на 6 мес. и 12,558%. Налоги.
Народ безмолвствует все громче...
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