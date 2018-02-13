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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 07:11

  anikola13 написав:Пополнение с др.карты тела депозита идет как р2р?

Да. Реальная % ставка 16,2% годовых на полугодовой депо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 07:46

  BBC написав:
  anikola13 написав:Пополнение с др.карты тела депозита идет как р2р?

Да. Реальная % ставка 16,2% годовых на полугодовой депо.

Немного больше. +авансовый КБ+ежем.%%.))
Но даже так- не очень. Как для банка без отделений.
Надо отметить, что с момента очистки БС монобанк - первый как бы "новый банк", появившейся на рынке.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:18

  guntherhouse777 написав:Самое интересное- это наклейки.


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sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:33

Re: Monobank

  otg написав:Минимум 6 месяцев? А макс? Комис от остатка или от общей суммы каждый месяц?

От 6 до 24 на сумму больше 1к. 2% в мес. от стоимости товара. 24% годовых. При досрочном погашении рассрочки комиссию нужно будет погасить за все месяцы, на которые она бралась.
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:43

Re: Monobank

  BBC написав:Да. Реальная % ставка 16,2% годовых на полугодовой депо.
Реальная 13,041% на 6 мес. и 12,558%. Налоги.
Народ безмолвствует все громче...
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