Я имел ввиду СЭПом. Ну а если через карту то Алла ведь с меня ничего не хапнет, верно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:44
Я имел ввиду СЭПом. Ну а если через карту то Алла ведь с меня ничего не хапнет, верно?
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:46
lov2108
Сэп тоже откешбечат.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 15:51
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Додано: Сер 14 лют, 2018 16:00
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 14 лют, 2018 16:42
Рефералку ещё не прикрутили. Даже депо для всех ещё не прикрутили.
Народ безмолвствует все громче...
Додано: Сер 14 лют, 2018 18:23
Commercial Director Портмоне предлагает Моне выйти из беты по коммуналке:"наш директ протокол коммунальных сервисов для выставления счетов онлайн в монобанк".
Додано: Сер 14 лют, 2018 18:26
А на кой портмоне это надо? Они и так себя норм чухают.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 19:29
Анонс!!!
Любі друзі, хлопчики та дівчатка!
Невдовзі, лише юзери форума фінанс.юа зможуть прочитати казку "Про вовка Котигорошко і сім поросяток." Дякую за увагу!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:57
Про вовка Котигорошко і сім поросяток
Ч.1. Молодість вовка.
Жив - був вовк. Звали його Котигорошко. Все життя він полював в лісі на різну дичину: качок, зайців, оленят. В лісі було багато вовків, але Котигорошко мав свій "дах". На далекому африканському континенті жив лев Боніфацій або скорочено Бєня. Раз на рік Котигорошко надсилав йому їстівну посилку і за те мав майже монопольне право на полювання в лісі. Йшов час, вовк постарів. Й зуби вже не такі гострі і когті затупіли. Та й у Боніфація діла вже не ті...Котигорошко став втрачати авторитет в лісі. Бувало інші вовки навіть забирали в нього здобич.
Одного дня Котигорошко вирішив поласувати хоча б свіжою рибкою. Пішов на річку, пустив хвоста у воду і промовляв як мантру: "Ловися рибка маленька й велика!" Раптом чує гримить музон блатний, підїзджає великий джип. З нього виходить лиса, на ній золото, дорого шуба, вся на пантах бізнес - вумен. Вовк розкрив аж рота. Але спохватився і щоб лиса не помітила його за такою постидною справою, витягнув хвоста з річки і сховався в камиши...
Ч.2. Рокова зустріч.
Але лисиця помітила Котигорошка і все зрозуміла. Жалко їй стало свого кума:
- Агов, куме! Здоровеньки були! Підходь - но сюди! Ми з кумпанією на пікнік приїхали. Пригощу тебе кон'яком і шашличком.
- Привіт, кума Патрікєєвна! Дякую, дійсно зголоднів я. Тільки нікому в лісі не кажи, що бачила мене тут. Засміють. І так ніякого авторитета вже немає. Роки своє беруть, а молоді вовки нахабні, жодних панятій, ні в що мене не ставлять.
- Розумію тебе куме і співчуваю, тому хочу порадити дещо...
Далі буде...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:03
Козак-характерник
)))Святкуєш?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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