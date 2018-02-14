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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427428>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:44

  BBC написав:
  lov2108 написав:
  IMPRINTER написав:yama

не 15,
а 16,2 % на полгода и 15,6 на 12 мес. (с учетом кешбека)

То можно подумать они мне откешбечат если я с Аллы на шарик переведу ))
Если с пакетной карты, то должны.

Я имел ввиду СЭПом. Ну а если через карту то Алла ведь с меня ничего не хапнет, верно?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:46

lov2108

Сэп тоже откешбечат.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:51

  IMPRINTER написав:lov2108

Сэп тоже откешбечат.

Инфа железобетон? :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:00

  sola написав:
  guntherhouse777 написав:Самое интересное- это наклейки.


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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:42

  guntherhouse777 написав:А неродившеюся рефералку зарубили кассиры-вредители?

Рефералку ещё не прикрутили. Даже депо для всех ещё не прикрутили.
Народ безмолвствует все громче...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:23

Commercial Director Портмоне предлагает Моне выйти из беты по коммуналке:"наш директ протокол коммунальных сервисов для выставления счетов онлайн в монобанк".
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:26

  guntherhouse777 написав:Commercial Director Портмоне предлагает Моне выйти из беты по коммуналке:"наш директ протокол коммунальных сервисов для выставления счетов онлайн в монобанк".

А на кой портмоне это надо? Они и так себя норм чухают.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:29

Анонс!!!

Любі друзі, хлопчики та дівчатка! :P
Невдовзі, лише юзери форума фінанс.юа зможуть прочитати казку "Про вовка Котигорошко і сім поросяток." Дякую за увагу! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:57

Про вовка Котигорошко і сім поросяток

Ч.1. Молодість вовка.

Жив - був вовк. Звали його Котигорошко. Все життя він полював в лісі на різну дичину: качок, зайців, оленят. В лісі було багато вовків, але Котигорошко мав свій "дах". На далекому африканському континенті жив лев Боніфацій або скорочено Бєня. Раз на рік Котигорошко надсилав йому їстівну посилку і за те мав майже монопольне право на полювання в лісі. Йшов час, вовк постарів. Й зуби вже не такі гострі і когті затупіли. Та й у Боніфація діла вже не ті...Котигорошко став втрачати авторитет в лісі. Бувало інші вовки навіть забирали в нього здобич.

Одного дня Котигорошко вирішив поласувати хоча б свіжою рибкою. Пішов на річку, пустив хвоста у воду і промовляв як мантру: "Ловися рибка маленька й велика!" Раптом чує гримить музон блатний, підїзджає великий джип. З нього виходить лиса, на ній золото, дорого шуба, вся на пантах бізнес - вумен. Вовк розкрив аж рота. Але спохватився і щоб лиса не помітила його за такою постидною справою, витягнув хвоста з річки і сховався в камиши...

Ч.2. Рокова зустріч.

Але лисиця помітила Котигорошка і все зрозуміла. Жалко їй стало свого кума:

- Агов, куме! Здоровеньки були! Підходь - но сюди! Ми з кумпанією на пікнік приїхали. Пригощу тебе кон'яком і шашличком.

- Привіт, кума Патрікєєвна! Дякую, дійсно зголоднів я. Тільки нікому в лісі не кажи, що бачила мене тут. Засміють. І так ніякого авторитета вже немає. Роки своє беруть, а молоді вовки нахабні, жодних панятій, ні в що мене не ставлять.

- Розумію тебе куме і співчуваю, тому хочу порадити дещо...

Далі буде...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:03

Козак-характерник
)))Святкуєш?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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