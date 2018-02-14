Додано: Сер 14 лют, 2018 20:57

Ч.1. Молодість вовка.



Жив - був вовк. Звали його Котигорошко. Все життя він полював в лісі на різну дичину: качок, зайців, оленят. В лісі було багато вовків, але Котигорошко мав свій "дах". На далекому африканському континенті жив лев Боніфацій або скорочено Бєня. Раз на рік Котигорошко надсилав йому їстівну посилку і за те мав майже монопольне право на полювання в лісі. Йшов час, вовк постарів. Й зуби вже не такі гострі і когті затупіли. Та й у Боніфація діла вже не ті...Котигорошко став втрачати авторитет в лісі. Бувало інші вовки навіть забирали в нього здобич.



Одного дня Котигорошко вирішив поласувати хоча б свіжою рибкою. Пішов на річку, пустив хвоста у воду і промовляв як мантру: "Ловися рибка маленька й велика!" Раптом чує гримить музон блатний, підїзджає великий джип. З нього виходить лиса, на ній золото, дорого шуба, вся на пантах бізнес - вумен. Вовк розкрив аж рота. Але спохватився і щоб лиса не помітила його за такою постидною справою, витягнув хвоста з річки і сховався в камиши...



Ч.2. Рокова зустріч.



Але лисиця помітила Котигорошка і все зрозуміла. Жалко їй стало свого кума:



- Агов, куме! Здоровеньки були! Підходь - но сюди! Ми з кумпанією на пікнік приїхали. Пригощу тебе кон'яком і шашличком.



- Привіт, кума Патрікєєвна! Дякую, дійсно зголоднів я. Тільки нікому в лісі не кажи, що бачила мене тут. Засміють. І так ніякого авторитета вже немає. Роки своє беруть, а молоді вовки нахабні, жодних панятій, ні в що мене не ставлять.



- Розумію тебе куме і співчуваю, тому хочу порадити дещо...



Далі буде...

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.