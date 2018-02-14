Козак-характерник
блины были с галлюциногенными грибами?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:05
Козак-характерник
блины были с галлюциногенными грибами?
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:08
Есть аудиоверсия?Сыну на ночь включу)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:09
Валентина с праздничным ужином перестаралась)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:12
отца сало?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:22
IMPRINTER походу в сильпо или ашане грибы были просроченные. Хотя не, наверное горошек по срокам вышел
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:32
Про вовка Котигорошко і сім поросяток
Ч.3. Кумівський бізнес.
- Послухай - но, куме! Часи вже не ті, що були раніше: полювання, кришування вже в минулому. Треба робити бізнес й буде в тебе все в ажурі, точнісінько як в мене. Я відома бізнес - вумен, ходжу в салони краси, міняю щосезона шуби, їм делікатеси, кайфую на курортах. Оце життя!
- Кумонька, ріднесенька! Навчи мене як той бізнес бізнесувати. Дай пораду мені безталанному. Все життя тобі дякуватиму!
- Добре, слухай мене, куманьок! От ти бігаєш як скажений по лісу за добичею, мочиш тут хвоста в ріці, а я маю все не витрачаючи сил. Сама їжа до мене йде.
От би мені так, подумав вовк, наспіх заїдаючи курячою гомілкою швидко випитий кон'як...
- Так, ось - промовила лиса - інвестувала я у курячу ферму. Все своє: курчата, свіжі яйця завжди на столі, ну й поставляю на експорт свою продукцію. Замовленнь, сила - силенна. Ставай моїм кумпаньйоном. Дам тобі в оренду частину своїх приміщеннь в оренду, а ти там поросят розводитимеш. Ну й мені частку віддаватимеш. Взаємна вигода, адже в мене замовники є, клієнська база набита. Такий файний бізнес буде! Згодний?
- Звісно, кума! Наливай! Треба це діло "обмити!"
Гуляли до утра...Музика грала, танці, тости...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 лют, 2018 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:32
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:34
Козак-характерник
Та давай далі вже!тянеш монокота за я)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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