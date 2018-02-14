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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428>
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:05

Козак-характерник

блины были с галлюциногенными грибами?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06

  _Slava_ написав:Козак-характерник
)))Святкуєш?

Казку розповідаю... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:08

  Козак-характерник написав:
  _Slava_ написав:Козак-характерник
)))Святкуєш?

Казку розповідаю... :P

Есть аудиоверсия?Сыну на ночь включу)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:09

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

блины были с галлюциногенными грибами?

Валентина с праздничным ужином перестаралась)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:12

  _Slava_ написав:
  IMPRINTER написав:Козак-характерник

блины были с галлюциногенными грибами?

Валентина с праздничным ужином перестаралась)


отца сало?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:22

IMPRINTER походу в сильпо или ашане грибы были просроченные. Хотя не, наверное горошек по срокам вышел :D
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:32

Про вовка Котигорошко і сім поросяток

Ч.3. Кумівський бізнес.

- Послухай - но, куме! Часи вже не ті, що були раніше: полювання, кришування вже в минулому. Треба робити бізнес й буде в тебе все в ажурі, точнісінько як в мене. Я відома бізнес - вумен, ходжу в салони краси, міняю щосезона шуби, їм делікатеси, кайфую на курортах. Оце життя!

- Кумонька, ріднесенька! Навчи мене як той бізнес бізнесувати. Дай пораду мені безталанному. Все життя тобі дякуватиму!

- Добре, слухай мене, куманьок! От ти бігаєш як скажений по лісу за добичею, мочиш тут хвоста в ріці, а я маю все не витрачаючи сил. Сама їжа до мене йде.

От би мені так, подумав вовк, наспіх заїдаючи курячою гомілкою швидко випитий кон'як...

- Так, ось - промовила лиса - інвестувала я у курячу ферму. Все своє: курчата, свіжі яйця завжди на столі, ну й поставляю на експорт свою продукцію. Замовленнь, сила - силенна. Ставай моїм кумпаньйоном. Дам тобі в оренду частину своїх приміщеннь в оренду, а ти там поросят розводитимеш. Ну й мені частку віддаватимеш. Взаємна вигода, адже в мене замовники є, клієнська база набита. Такий файний бізнес буде! Згодний?

- Звісно, кума! Наливай! Треба це діло "обмити!"

Гуляли до утра...Музика грала, танці, тости...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 14 лют, 2018 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:32

  alex_b написав:IMPRINTER походу в сильпо или ашане грибы были просроченные. Хотя не, наверное горошек по срокам вышел :D


Или папиросы интересные нашёл.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:34

Козак-характерник
Та давай далі вже!тянеш монокота за я)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:36

куда клонит то КХ? может, отказ уэба так специфически подействовал?
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