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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:44

  _Slava_ написав:Козак-характерник
Та давай далі вже!тянеш монокота за я)

Вибачайте. Пишу онлайн. З голови. Рукописів немає. Аудіо теж. Модерів прошу не видаляти. Бо копій немає. Потім по пам'яті можу всі деталі не відтворити... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:52

  Козак-характерник написав:
  _Slava_ написав:Козак-характерник
Та давай далі вже!тянеш монокота за я)

Вибачайте. Пишу онлайн. З голови. Рукописів немає. Аудіо теж. Модерів прошу не видаляти. Бо копій немає. Потім по пам'яті можу всі деталі не відтворити... :P

Мені раніше теж часто доводилось малому на ходу казки на новий лад видумовувати).Стандартних,а-ля Колобок,не признавав)Так що твоя буде як заготовочка)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:54

  _Slava_ написав:
  Козак-характерник написав:
  _Slava_ написав:Козак-характерник
Та давай далі вже!тянеш монокота за я)

Вибачайте. Пишу онлайн. З голови. Рукописів немає. Аудіо теж. Модерів прошу не видаляти. Бо копій немає. Потім по пам'яті можу всі деталі не відтворити... :P

Мені раніше теж часто доводилось малому на ходу казки на новий лад видумовувати).Стандартних,а-ля Колобок,не признавав)Так що твоя буде як заготовочка)


типа .. і поїхав тато до міста Лева ... :mrgreen:
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:57

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: IMPRINTER
З харківськими циганами :mrgreen:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 22:15

Подскажите, в какую категорию попадает "шик и блеск" и прочая бытовая химия?
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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