Вибачайте. Пишу онлайн. З голови. Рукописів немає. Аудіо теж. Модерів прошу не видаляти. Бо копій немає. Потім по пам'яті можу всі деталі не відтворити...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:44
Вибачайте. Пишу онлайн. З голови. Рукописів немає. Аудіо теж. Модерів прошу не видаляти. Бо копій немає. Потім по пам'яті можу всі деталі не відтворити...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:52
Мені раніше теж часто доводилось малому на ходу казки на новий лад видумовувати).Стандартних,а-ля Колобок,не признавав)Так що твоя буде як заготовочка)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:54
типа .. і поїхав тато до міста Лева ...
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:57
IMPRINTER
З харківськими циганами
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Сер 14 лют, 2018 22:15
Подскажите, в какую категорию попадает "шик и блеск" и прочая бытовая химия?
Народ безмолвствует все громче...
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