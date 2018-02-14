Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 06:45
yuri1978 написав: Михаил Рогальский Конечно, мы предполагали, что могут быть клиенты, которые используют нашу карту только там, где есть кешбек, но процент таких клиентов был стабильный и сильно не влиял на общую картину. С середины января количество таких клиентов начало расти и экономика начала искривляться
это нормально, когда карту с используют только в точках, где платят КБ.
другой вопрос, если это все время 1 и тот же "АТБ № 666".
как вариант, ограничить количество транзакций в день на 1 точку двумя-тремя...
У меня один и тот же атб три-пять раз в день, потому что по мелочи беру. Оплаты только там где КБ. Для остальных есть другие карты. Естественно грейс.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
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Додано: Чет 15 лют, 2018 07:07
klug написав: J написав: klug написав:
Я взагалі не давав дозвіл на доступ до контактів, а ліміт дали.
а так можно было?
На Android 6+, або зі встановленим XPrivacy.
Вообще-то можно и штатными средствами. Но я уже на 7.1 и в ближайшее время пересяду на 8.1)
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
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Додано: Чет 15 лют, 2018 07:29
Bosstone написав: Gas написав: otg написав:
Минимум 6 месяцев? А макс? Комис от остатка или от общей суммы каждый месяц?
От 6 до 24 на сумму больше 1к. 2% в мес. от стоимости товара. 24% годовых. При досрочном погашении рассрочки комиссию нужно будет погасить за все месяцы, на которые она бралась.
уже 1.9 в мес. или 22,8 год
Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
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Додано: Чет 15 лют, 2018 07:58
Что-то не наблюдаю кешбека за пополнение вклада. Вижу только 0.6% при продлении.
04.03.2016 Фидобанк нарушив статью 14.10 ЗУ "О платежных системах" обокрал своих клиентов.
cdj2
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:35
cdj2 написав:
Что-то не наблюдаю кешбека за пополнение вклада. Вижу только 0.6% при продлении.
А он вообще был у кого-то?
Ratatui
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