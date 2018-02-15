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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:50
Gas написав:
ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"
Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?
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Vorlon
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:23
monobank_ua написав:cdj2
Если Клиент вносит деньги на депозит с карты другого банка или в кассе другого банка, в интернет-банкинге другого банка (платеж по реквизитам), то ему будет компенсирована комиссия в размере 0,6% от суммы депозита на счет кешбэка.
При выборе открытия депозита с карты монобанка - комиссия не возмещается, так как при внесение средств с карты моно комиссии нет.
Если у вас не произошла компенсация, напишите, пожалуйста, нам в личном сообщении или на почту info@monobank.com.ua
.
А если траты клиента на перевод денег на депо?:
а) 0 грн;
б) 1%.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:50
cdj2 написав:
Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.
Логично. Так сколько эффективная ставка получается если например брать на год и сравнивать с обычным кредитом?
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otg
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:54
otg написав: cdj2 написав:
Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.
Логично. Так сколько эффективная ставка получается если например брать на год и сравнивать с обычным кредитом?
В тарифах указано:
Реальна відсоткова ставка за карткою 46,7% річних
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maxim2014
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:55
maxim2014 написав: otg написав: cdj2 написав:
Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.
Логично. Так сколько эффективная ставка получается если например брать на год и сравнивать с обычным кредитом?
В тарифах указано:
Реальна відсоткова ставка за карткою 46,7% річних
Причем тут карта к рассрочке?
Рассрочка имеет отдельный лимит и отдельно расчитывается.
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curiousobro
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:24
Vorlon написав: Gas написав:
ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"
Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?
Надо.
Пополнение карты p2p дорого? А не бесплатно ли оно вообще для банка?
Народ безмолвствует все громче...
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Gas
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:26
Gas написав: Vorlon написав: Gas написав:
ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"
Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?
Надо.
Пополнение карты p2p дорого? А не бесплатно ли оно вообще для банка?
если сервис не банка - то бесплатно ... но сервис же платит эквайеру ... моня сам себе сервис, а эквайер вроде таз ... тазу надо платить
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