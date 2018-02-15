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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:50

  Gas написав:ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"

Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:23

  monobank_ua написав:cdj2 Если Клиент вносит деньги на депозит с карты другого банка или в кассе другого банка, в интернет-банкинге другого банка (платеж по реквизитам), то ему будет компенсирована комиссия в размере 0,6% от суммы депозита на счет кешбэка.
При выборе открытия депозита с карты монобанка - комиссия не возмещается, так как при внесение средств с карты моно комиссии нет.
Если у вас не произошла компенсация, напишите, пожалуйста, нам в личном сообщении или на почту info@monobank.com.ua.

А если траты клиента на перевод денег на депо?:
а) 0 грн;
б) 1%.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:44

  Vorlon написав:
  Gas написав:ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"

Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?

Иногда, чтобы не попасть на комис или блокировку, надо "протестить" как спишется сумма откуда-то. Вот для таких целей хорошо использовать небольшие суммы - 1 - 5 - 10 грн... :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:50

  cdj2 написав:Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.

Логично. Так сколько эффективная ставка получается если например брать на год и сравнивать с обычным кредитом?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:54

  otg написав:
  cdj2 написав:Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.

Логично. Так сколько эффективная ставка получается если например брать на год и сравнивать с обычным кредитом?

В тарифах указано:
Реальна відсоткова ставка за карткою 46,7% річних
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:55

  maxim2014 написав:
  otg написав:
  cdj2 написав:Это не 22.8 годовых это +22.8% к стоимости товара. %годовых принято считать от остатка долга.

Логично. Так сколько эффективная ставка получается если например брать на год и сравнивать с обычным кредитом?

В тарифах указано:
Реальна відсоткова ставка за карткою 46,7% річних


Причем тут карта к рассрочке?
Рассрочка имеет отдельный лимит и отдельно расчитывается.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:24

  Vorlon написав:
  Gas написав:ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"

Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?

Надо.
Пополнение карты p2p дорого? А не бесплатно ли оно вообще для банка?
Народ безмолвствует все громче...
Gas
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:26

  Gas написав:
  Vorlon написав:
  Gas написав:ограничение на пополнение с карты "не меньше 100 грн"

Писали же - слишком дорого обходятся для банка такие операции. И вообще - оно вам надо чтобы на 10 гривен пополнить и никак иначе, например?

Надо.
Пополнение карты p2p дорого? А не бесплатно ли оно вообще для банка?


если сервис не банка - то бесплатно ... но сервис же платит эквайеру ... моня сам себе сервис, а эквайер вроде таз ... тазу надо платить
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IMPRINTER
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