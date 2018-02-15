Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 23:53
Alex Smith написав: chipmunk написав:
Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать
Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...
Мертвонароджений проект з самого початку. Некваліфікований менеджмент. Не прорахували цільову аудиторію і потенційні ризики. Не так склалося як гадалося...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:00
Alex Smith написав: chipmunk написав:
Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать
Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...
Харизматична секта?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:05
klug написав: Alex Smith написав: chipmunk написав:
Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать
Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...
Харизматична секта?
Саме так. Свиноферма ім. вовка Котигорошка.
Козак-характерник
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:07
Alex Smith написав: chipmunk написав:
Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать
Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...
А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом?
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:08
Козак-характерник написав: Alex Smith написав: chipmunk написав:
Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать
Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...
Мертвонароджений проект з самого початку. Некваліфікований менеджмент. Не прорахували цільову аудиторію і потенційні ризики. Не так склалося як гадалося...
Может просто Вы не входите в целевую аудиторию?
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:31
Skiw написав:
Может просто Вы не входите в целевую аудиторию?
Звісно не входжу. Як і більшість форумчан. Бо вмію рахувати гроші...
Більшість форумчан у Моні всупереч планам Котигорошка. З прєславутого "1%"...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 07:30
Толковое предложение - кешбек за свои!!!!!
galex_184
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:30
Skiw написав: Alex Smith написав: chipmunk написав:
Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать
Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...
А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом?
А вот такие как раз им и нужны - будут менять тарифы и условия игры когда им вздумается.
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lov2108
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Тарифы меняют все банки когда им вздумается. И даже есть банки уведомляющие о изменениях постфактум.
Щось мені з ТАС "щастить"
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