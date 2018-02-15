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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434435>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 23:53

  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

Мертвонароджений проект з самого початку. Некваліфікований менеджмент. Не прорахували цільову аудиторію і потенційні ризики. Не так склалося як гадалося... :lol:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:00

  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

Харизматична секта?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:05

  klug написав:
  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

Харизматична секта?

Саме так. Свиноферма ім. вовка Котигорошка.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:07

  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:08

  Козак-характерник написав:
  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

Мертвонароджений проект з самого початку. Некваліфікований менеджмент. Не прорахували цільову аудиторію і потенційні ризики. Не так склалося як гадалося... :lol:

Может просто Вы не входите в целевую аудиторию?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 00:31

  Skiw написав:Может просто Вы не входите в целевую аудиторию?

Звісно не входжу. Як і більшість форумчан. Бо вмію рахувати гроші... :P Більшість форумчан у Моні всупереч планам Котигорошка. З прєславутого "1%"... :mrgreen:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Толковое предложение - кешбек за свои!!!!!
galex_184
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 08:30

  Skiw написав:
  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом?

А вот такие как раз им и нужны - будут менять тарифы и условия игры когда им вздумается.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:11

Тарифы меняют все банки когда им вздумается. И даже есть банки уведомляющие о изменениях постфактум.
Щось мені з ТАС "щастить"
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На невыгодные тарифы всегда есть ноги. :mrgreen:
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