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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:42

  Alex Smith написав:Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))

У Гороха такой подход со времен Привата еще. Видать, и остальные следуют best practices :)
Эту группу читать нужно, а не писать туда. Так сказать, черпать инфу и применять на практике.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:47

  dengon написав:
  Alex Smith написав:Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))

У Гороха такой подход со времен Привата еще. Видать, и остальные следуют best practices :)
Эту группу читать нужно, а не писать туда. Так сказать, черпать инфу и применять на практике.

3 акка там с октября,осталось 2))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:53

Re: Monobank

  dengon написав:У Гороха такой подход со времен Привата еще. Видать, и остальные следуют best practices

Гороха скоро жизнь научит.
С бегемота было сбежать трудно, в силу его масштабов.
Из Моно все разбегутся за 3-6 мес., если будет аналогичное привату творить.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:53

  Skiw написав:
  Alex Smith написав:
  chipmunk написав:Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать ;)

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))
О чем-то это говорит...

А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом?


Это не о тех ли, про кого топ (!!!) Олег Гороховский высказался
"Реально, воровской менталитет. Ну дают тебе кэшбек, нет надо прийти со своим свиным рылом и все всем изгадить"?

Я еще понимаю, если бы это не выдержал и в сердцах сказал сотрудник рангом пониже, скажем, из поддержки, который целый день отвечает на звонки/вопросы в мессенджерах (фейсбук, вайбер, телеграм) и у которого уже едет крыша от них, но это слова топ-менеджера! ТОП!!! МЕНЕДЖЕРА!!!
В Привате ему наверное было "не то" новое руководство после национализации, теперь в моно - клиенты... Так может, дело не в них? "Все" плохими быть не могут...
Таких надо ограждать от общения с клиентами, имхо.

У меня все...
Востаннє редагувалось Alex Smith в П'ят 16 лют, 2018 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Alex Smith
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:56

Пусть глаголит в "тайной" группе мордокниги. Там хоть иногда можно достучатся до принимающих решения топов.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:33

Re: Monobank

Кто подскажет: оплата услуг автосалона,в терминале Привата (установленном в салоне),картой Мони, проходит как покупка?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:33

  allaliu написав:Кто подскажет: оплата услуг автосалона,в терминале Привата (установленном в салоне),картой Мони, проходит как покупка?


естественно.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:36

  Alex Smith написав:
  Skiw написав:Это не о тех ли, про кого топ (!!!) Олег Гороховский высказался
"Реально, воровской менталитет. Ну дают тебе кэшбек, нет надо прийти со своим свиным рылом и все всем изгадить"?

Я еще понимаю, если бы это не выдержал и в сердцах сказал сотрудник рангом пониже, скажем, из поддержки, который целый день отвечает на звонки/вопросы в мессенджерах (фейсбук, вайбер, телеграм) и у которого уже едет крыша от них, но это слова топ-менеджера! ТОП!!! МЕНЕДЖЕРА!!!
В Привате ему наверное было "не то" новое руководство после национализации, теперь в моно - клиенты... Так может, дело не в них? "Все" плохими быть не могут...
Таких надо ограждать от общения с клиентами, имхо.

У меня все...

У Котигорошка головокружєніє від минулого статуса. На грішну землю не спустився ще... :P Це під дахом Боніфація все легко і просто було. А на вільному ринку опинився і виявилося, що вже й не такий крутий менеджер. Скромніше треба бути, дядя! :mrgreen: Про старі звички забувати. Я чекаю вибачень. 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:36

IMPRINTER,спасибо. Уточню только,что это терминал самообслуживания Привата.Как платеж по реквизитам,случайно, не пройдет такая оплата? :oops:
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:37

  Alex Smith написав:Это не о тех ли, про кого топ (!!!) Олег Гороховский высказался
"Реально, воровской менталитет. Ну дают тебе кэшбек, нет надо прийти со своим свиным рылом и все всем изгадить"?

Я еще понимаю, если бы это не выдержал и в сердцах сказал сотрудник рангом пониже, скажем, из поддержки, который целый день отвечает на звонки/вопросы в мессенджерах (фейсбук, вайбер, телеграм) и у которого уже едет крыша от них, но это слова топ-менеджера! ТОП!!! МЕНЕДЖЕРА!!!
В Привате ему наверное было "не то" новое руководство после национализации, теперь в моно - клиенты... Так может, дело не в них? "Все" плохими быть не могут...
Таких надо ограждать от общения с клиентами, имхо.


Эх нет у нас в стране судебной системы.
А то думаю кассиры АТБ да и просто ранимые клиенты могли б наверное неплохо потрусить его финансово.
Aps
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