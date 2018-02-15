Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:53

Skiw написав: Alex Smith написав: chipmunk написав: Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать Норот питає, як виживають інші банки з місцями більшим кешбеком. Монотопи мовчать

Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))

О чем-то это говорит... Я вам скажу даже больше, тех, кто пишет посты с критикой, просто удаляют из группы "монобанк.бета". там нужны только поющие оду "о, какой банк, какие услуги!")))О чем-то это говорит...

А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом? А что скажете о тех, кто просто молча пользуется услугами и лимитом?

Это не о тех ли, про кого топ (!!!) Олег Гороховский высказался"Реально, воровской менталитет. Ну дают тебе кэшбек, нет надо прийти со своим свиным рылом и все всем изгадить"?Я еще понимаю, если бы это не выдержал и в сердцах сказал сотрудник рангом пониже, скажем, из поддержки, который целый день отвечает на звонки/вопросы в мессенджерах (фейсбук, вайбер, телеграм) и у которого уже едет крыша от них, но это слова топ-менеджера! ТОП!!! МЕНЕДЖЕРА!!!В Привате ему наверное было "не то" новое руководство после национализации, теперь в моно - клиенты... Так может, дело не в них? "Все" плохими быть не могут...Таких надо ограждать от общения с клиентами, имхо.У меня все...