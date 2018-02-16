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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:08

  pavyak написав:В аптеках у всех милых девушек есть смартфоны, вероятность хищений кешбека будет стремиться к 100%

Работаю в крупной аптечной сети. Из моей телефонной книги коллег Моно есть только ещё у одного, которому я её посоветовал. Картами у нас мало кто любит платить... А 99% этих милых девушек в банках и их картах разбираются, как я в балете...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:11

  Vorlon написав:
  pavyak написав:В аптеках у всех милых девушек есть смартфоны, вероятность хищений кешбека будет стремиться к 100%

Работаю в крупной аптечной сети. Из моей телефонной книги коллег Моно есть только ещё у одного, которому я её посоветовал. Картами у нас мало кто любит платить... А эти милые девушки на 99% в банках и их картах разбираются, как я в балете...


Вам уже давно можно было открыть свою аптечную сеть. Сколько там месяцев кешбек по аптекам был? *402,5*количество номеров в телефонной книге.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:12

  Vorlon написав:
  pavyak написав:В аптеках у всех милых девушек есть смартфоны, вероятность хищений кешбека будет стремиться к 100%

Работаю в крупной аптечной сети. Из моей телефонной книги коллег Моно есть только ещё у одного, которому я её посоветовал. Картами у нас мало кто любит платить... А 99% этих милых девушек в банках и их картах разбираются, как я в балете...

Я конечно не спорю, с кассирами АТБ никто не сможет выдержать конкуренции. Всех Ассов компания собрала.
Когда то появилась крылатая фраза про "вас 1%", теперь "кассиры АТБ" которые составляют 99%
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:16

что с депозитами?
Есть обновление?
Как открывать, учитывая что на карте минус?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:30

emeta
Можно открывать с любой карты другого банка Украины + СЕП.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:38

  emeta написав:что с депозитами?
Есть обновление?
Как открывать, учитывая что на карте минус?

В бетта версии есть
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:47

Re: Monobank

  pavyak написав:Я конечно не спорю, с кассирами АТБ никто не сможет выдержать конкуренции. Всех Ассов компания собрала.
Когда то появилась крылатая фраза про "вас 1%", теперь "кассиры АТБ" которые составляют 99%

И вобще ОПГ кассиров из АТБ нанесло вред не только МОНО, есть еще пострадавшие. Например, Идея...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:19

  pavyak написав:
  emeta написав:что с депозитами?
Есть обновление?
Как открывать, учитывая что на карте минус?

В бетта версии есть


В обычной версии обещали прикрутить вчера - сегодня ? Кто подскажет - где искать?
shu-m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:14

Re: Monobank

пишут шо платина примата уже не платиновая,а платная на моню.Макрош верно закомментил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:32

Тут кагбе значно більша проблема вималювалася, ніж непрацююча Платина Примату, но то такЄ.... 99% клієнтів Монобанку можуть не хвилюватися :D
Nighthawk
 
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