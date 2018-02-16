Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:16

что с депозитами?

Есть обновление?

Как открывать, учитывая что на карте минус?

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M