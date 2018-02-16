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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:08
pavyak написав:
В аптеках у всех милых девушек есть смартфоны, вероятность хищений кешбека будет стремиться к 100%
Работаю в крупной аптечной сети. Из моей телефонной книги коллег Моно есть только ещё у одного, которому я её посоветовал. Картами у нас мало кто любит платить... А 99% этих милых девушек в банках и их картах разбираются, как я в балете...
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:11
Vorlon написав: pavyak написав:
В аптеках у всех милых девушек есть смартфоны, вероятность хищений кешбека будет стремиться к 100%
Работаю в крупной аптечной сети. Из моей телефонной книги коллег Моно есть только ещё у одного, которому я её посоветовал. Картами у нас мало кто любит платить... А эти милые девушки на 99% в банках и их картах разбираются, как я в балете...
Вам уже давно можно было открыть свою аптечную сеть. Сколько там месяцев кешбек по аптекам был? *402,5*количество номеров в телефонной книге.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:12
Vorlon написав: pavyak написав:
В аптеках у всех милых девушек есть смартфоны, вероятность хищений кешбека будет стремиться к 100%
Работаю в крупной аптечной сети. Из моей телефонной книги коллег Моно есть только ещё у одного, которому я её посоветовал. Картами у нас мало кто любит платить... А 99% этих милых девушек в банках и их картах разбираются, как я в балете...
Я конечно не спорю, с кассирами АТБ никто не сможет выдержать конкуренции. Всех Ассов компания собрала.
Когда то появилась крылатая фраза про "вас 1%", теперь "кассиры АТБ" которые составляют 99%
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pavyak
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:16
что с депозитами?
Есть обновление?
Как открывать, учитывая что на карте минус?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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emeta
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:30
emeta
Можно открывать с любой карты другого банка Украины + СЕП.
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anikola13
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:38
emeta написав:
что с депозитами?
Есть обновление?
Как открывать, учитывая что на карте минус?
В бетта версии есть
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pavyak
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:47
pavyak написав:
Я конечно не спорю, с кассирами АТБ никто не сможет выдержать конкуренции. Всех Ассов компания собрала.
Когда то появилась крылатая фраза про "вас 1%", теперь "кассиры АТБ" которые составляют 99%
И вобще ОПГ кассиров из АТБ нанесло вред не только МОНО, есть еще пострадавшие. Например, Идея...
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:19
pavyak написав: emeta написав:
что с депозитами?
Есть обновление?
Как открывать, учитывая что на карте минус?
В бетта версии есть
В обычной версии обещали прикрутить вчера - сегодня ? Кто подскажет - где искать?
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shu-m
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:14
пишут шо платина примата уже не платиновая,а платная на моню.Макрош верно закомментил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:32
Тут кагбе значно більша проблема вималювалася, ніж непрацююча Платина Примату, но то такЄ.... 99% клієнтів Монобанку можуть не хвилюватися
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Nighthawk
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