Только юрикам.[/quote]
При переказі по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 %
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:52
Только юрикам.[/quote]
При переказі по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 %
Востаннє редагувалось monobank_ua в Суб 17 лют, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Суб 17 лют, 2018 19:58
Re: Monobank
Подскажите а можно открыть депозит у моно в счёт кредитных средств на приватовской или пумбовской карте?
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:00
Толкование спорное, т.к. шо ж такое тада "переказ на рахунок фіз. особи". Но такое толкование мне подходит, главное шобы Вы это из методички вычитали, а не придумали сами
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:02
Вибачте, якщо платіж по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 % комісія за рахунок кредитних коштів.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:04
Только юрикам
Ох, вибачаю!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 лют, 2018 21:30
Да уж, нечасто в течение нескольких часов от представителя банка можно услышать два прямо противоположных заявления.
Ну давайте уж, проясняйте до конца:
- Платіж за реквізитами на поточний рахунок фізичної особи-підприємця є переказом на поточний рахунок фізичної особи, чи платежем за реквізитами на рахунок юридичної особи?
- Платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи - банку для подальшого зарахування на будь-який картковий рахунок - це все ж таки платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи, чи переказ на поточний рахунок фізичної особи?
І, взагалі, чому б не припинити ці ігри в кішкі-мішкі, і не зробити комісію в ті ж 2 відсотка за користування кредитними коштами у будь-який спосіб (окрім екварінгу, звісно)? Всі клієнти, що користуються такою послугою, були б тут без варіантів, а комісія за еквайрінг навряд-чи вища за ці 2%.
Додано: Суб 17 лют, 2018 21:49
Re: Monobank
Да уж, нечасто в течение нескольких часов от представителя банка можно услышать два прямо противоположных заявления.
Ну давайте уж, проясняйте до конца:
- Платіж за реквізитами на поточний рахунок фізичної особи-підприємця є переказом на поточний рахунок фізичної особи, чи платежем за реквізитами на рахунок юридичної особи?
- Платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи - банку для подальшого зарахування на будь-який картковий рахунок - це все ж таки платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи, чи переказ на поточний рахунок фізичної особи?
І, взагалі, чому б не припинити ці ігри в кішкі-мішкі, і не зробити комісію в ті ж 2 відсотка за користування кредитними коштами у будь-який спосіб (окрім екварінгу, звісно)? Всі клієнти, що користуються такою послугою, були б тут без варіантів, а комісія за еквайрінг навряд-чи вища за ці 2%.[/quote]
Так, приносимо вам свої вибачення. Інформація була некоректна. Тому ми виправилися. Якщо платіж по реквізитам для зарахування коштів на рахунок фізичної особи - комісія 4%, якщо платіж за рахунок кредитних коштів.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:36
Если речь идет о снятии в банкоматах, то обычно выдает 1000 грн за один раз. Но писали, что некоторые банкоматы выдают и по 8000 (Евронет). Доверять этой информации можно, но с оговоркой. Банкоматы одного и того же банка могут иметь разные настройки. Сколько он выдаст за раз и сколько раз подряд можно будет снять - это можно узнать только эмпирическим путем.
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