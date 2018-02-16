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  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:52

Только юрикам.[/quote]

При переказі по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 %
Востаннє редагувалось monobank_ua в Суб 17 лют, 2018 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:58

Re: Monobank

Подскажите а можно открыть депозит у моно в счёт кредитных средств на приватовской или пумбовской карте?
yurmkr
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:00

  monobank_ua написав:
Только юрикам.


При переказі по реквізитам - ви в будь-якому випадку переказуєте по прямим реквізитам банка, тобто на рахунок юр.особи :wink:

Толкование спорное, т.к. шо ж такое тада "переказ на рахунок фіз. особи". Но такое толкование мне подходит, главное шобы Вы это из методички вычитали, а не придумали сами :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:02

  clientage написав:
  monobank_ua написав:
Только юрикам.


При переказі по реквізитам - ви в будь-якому випадку переказуєте по прямим реквізитам банка, тобто на рахунок юр.особи :wink:

Толкование спорное, т.к. шо ж такое тада "переказ на рахунок фіз. особи". Но такое толкование мне подходит, главное шобы Вы это из методички вычитали, а не придумали сами :wink: :wink:


Вибачте, якщо платіж по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 % комісія за рахунок кредитних коштів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:04

Только юрикам

  monobank_ua написав:
  clientage написав:
  monobank_ua написав:При переказі по реквізитам - ви в будь-якому випадку переказуєте по прямим реквізитам банка, тобто на рахунок юр.особи :wink:

Толкование спорное, т.к. шо ж такое тада "переказ на рахунок фіз. особи". Но такое толкование мне подходит, главное шобы Вы это из методички вычитали, а не придумали сами :wink: :wink:


Вибачте, якщо платіж по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 % комісія за рахунок кредитних коштів.

Ох, вибачаю! 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:30

  monobank_ua написав:
  clientage написав:
  monobank_ua написав:
При переказі по реквізитам - ви в будь-якому випадку переказуєте по прямим реквізитам банка, тобто на рахунок юр.особи :wink:

Толкование спорное, т.к. шо ж такое тада "переказ на рахунок фіз. особи". Но такое толкование мне подходит, главное шобы Вы это из методички вычитали, а не придумали сами :wink: :wink:


Вибачте, якщо платіж по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 % комісія за рахунок кредитних коштів.

Да уж, нечасто в течение нескольких часов от представителя банка можно услышать два прямо противоположных заявления.
Ну давайте уж, проясняйте до конца:
- Платіж за реквізитами на поточний рахунок фізичної особи-підприємця є переказом на поточний рахунок фізичної особи, чи платежем за реквізитами на рахунок юридичної особи?
- Платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи - банку для подальшого зарахування на будь-який картковий рахунок - це все ж таки платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи, чи переказ на поточний рахунок фізичної особи?

І, взагалі, чому б не припинити ці ігри в кішкі-мішкі, і не зробити комісію в ті ж 2 відсотка за користування кредитними коштами у будь-який спосіб (окрім екварінгу, звісно)? Всі клієнти, що користуються такою послугою, були б тут без варіантів, а комісія за еквайрінг навряд-чи вища за ці 2%.
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Монобанк, а это ваше, или нет? :D

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:49

Re: Monobank

M-Audio написав:
  monobank_ua написав:
  clientage написав:[quote="4299282:monobank_ua"]

При переказі по реквізитам - ви в будь-якому випадку переказуєте по прямим реквізитам банка, тобто на рахунок юр.особи :wink:

Толкование спорное, т.к. шо ж такое тада "переказ на рахунок фіз. особи". Но такое толкование мне подходит, главное шобы Вы это из методички вычитали, а не придумали сами :wink: :wink:


Вибачте, якщо платіж по реквізитам на рахунок фізичної особи - 4 % комісія за рахунок кредитних коштів.

Да уж, нечасто в течение нескольких часов от представителя банка можно услышать два прямо противоположных заявления.
Ну давайте уж, проясняйте до конца:
- Платіж за реквізитами на поточний рахунок фізичної особи-підприємця є переказом на поточний рахунок фізичної особи, чи платежем за реквізитами на рахунок юридичної особи?
- Платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи - банку для подальшого зарахування на будь-який картковий рахунок - це все ж таки платіж за реквізитами на рахунок юридичної особи, чи переказ на поточний рахунок фізичної особи?

І, взагалі, чому б не припинити ці ігри в кішкі-мішкі, і не зробити комісію в ті ж 2 відсотка за користування кредитними коштами у будь-який спосіб (окрім екварінгу, звісно)? Всі клієнти, що користуються такою послугою, були б тут без варіантів, а комісія за еквайрінг навряд-чи вища за ці 2%.[/quote]

Так, приносимо вам свої вибачення. Інформація була некоректна. Тому ми виправилися. Якщо платіж по реквізитам для зарахування коштів на рахунок фізичної особи - комісія 4%, якщо платіж за рахунок кредитних коштів.
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  vitaliy0734998884 написав:какую реальную суму можно снять с карты монобанка( в других банках) , кто личные деньги выводил в фиат ? спасибо )


Если речь идет о снятии в банкоматах, то обычно выдает 1000 грн за один раз. Но писали, что некоторые банкоматы выдают и по 8000 (Евронет). Доверять этой информации можно, но с оговоркой. Банкоматы одного и того же банка могут иметь разные настройки. Сколько он выдаст за раз и сколько раз подряд можно будет снять - это можно узнать только эмпирическим путем.
evgenkh
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Давайте эту дискуссию замнём для ясности
mustbe
 
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