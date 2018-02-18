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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:19
vitaliy0734998884 Креди агриколь даёт 7000 за один раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 14:45
Здається мені, що знімати кошти за 0,5% і при цьому ще бігати по банкоматах, шукаючи де можна зняти - це занадто.
Чи не простіше перекинути кошти на картку якогось конкретного банку, в якого є мережа банкоматів і високі ліміти на зняття (без комісії)?
Додано: Нед 18 лют, 2018 14:48
Re: Monobank
Искать легкие пути - не наш метод!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 18 лют, 2018 14:49
Bambula
не трогайте спонсоров Гороха ... а то он еще что-нибудь отрежет
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Додано: Нед 18 лют, 2018 17:25
дети гор
monobank_ua, вот зачем вам блокировать 0.5грн для проверки карты с 3Д-секьЮр под рефинанс?
ПУМБа в шоке от ваших желаний и просто игнорит ваш супер-запрос, я разрешаю Вам, ну в порядке исключения, заблочить на кредитке под рефин аж 5грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 лют, 2018 20:04
Цитаты классиков
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Додано: Нед 18 лют, 2018 20:58
Вкладчик1234
отсюда)
первая ссылка на слово "свиное рыло"
Это было во время мясной ярмарки, в 1893 году. Жил один мясник, когда он уходил убивать свинью, он одевал маску свиньи(сделанная одной из жертв)чтобы его признали своим. Однажды когда пришел убивать свинью. Он случайно подскользнулся и упал, потеряв сознание. Когда свиньи увидели, что он упал и не двигается, они начали его есть, один даже ему руку оторвал. Ходят слухи, если встать около зеркала, в темной комнате, держа с собой фонарик и направляя его в лицо говоря: Я знаю, ты здесь свиное рыло, выходи. Он неожиданно появляется и убивает!!
горох наверное так делал с фонариком )))
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:14
Re: Monobank
Как кассир в АТБ наличку покупателя себе на карман может положить и заплатить своей картой. Горох хоть покупал что в АТБ ? На кассах жительницы сел, не знающие слова кешбек под камерами и охранники бегают пасут.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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