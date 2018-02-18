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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440441>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:19

vitaliy0734998884 Креди агриколь даёт 7000 за один раз.
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югин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 14:45

  югин написав:vitaliy0734998884 Креди агриколь даёт 7000 за один раз.

Здається мені, що знімати кошти за 0,5% і при цьому ще бігати по банкоматах, шукаючи де можна зняти - це занадто.
Чи не простіше перекинути кошти на картку якогось конкретного банку, в якого є мережа банкоматів і високі ліміти на зняття (без комісії)?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 14:48

Re: Monobank

Искать легкие пути - не наш метод!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 14:49

Bambula

не трогайте спонсоров Гороха ... а то он еще что-нибудь отрежет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 17:25

дети гор

monobank_ua, вот зачем вам блокировать 0.5грн для проверки карты с 3Д-секьЮр под рефинанс? :shock: :shock:
ПУМБа в шоке от ваших желаний и просто игнорит ваш супер-запрос, я разрешаю Вам, ну в порядке исключения, заблочить на кредитке под рефин аж 5грн :mrgreen: :mrgreen:
*хххх 2018-02-18 14:21 (0.00UAH) VIDMOVA:Nevirna suma MONODirect KYIV UA Detali 0442907290
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:04

Цитаты классиков

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:24

  IMPRINTER написав:Зображення

Вот они какие кассиры в АТБ.
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:52

Похоже на скрин из "Пилы" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:58

Вкладчик1234

отсюда)
https://sites.google.com/site/strasilkiru/svinoe-rylo

первая ссылка на слово "свиное рыло"
Это было во время мясной ярмарки, в 1893 году. Жил один мясник, когда он уходил убивать свинью, он одевал маску свиньи(сделанная одной из жертв)чтобы его признали своим. Однажды когда пришел убивать свинью. Он случайно подскользнулся и упал, потеряв сознание. Когда свиньи увидели, что он упал и не двигается, они начали его есть, один даже ему руку оторвал. Ходят слухи, если встать около зеркала, в темной комнате, держа с собой фонарик и направляя его в лицо говоря: Я знаю, ты здесь свиное рыло, выходи. Он неожиданно появляется и убивает!!

горох наверное так делал с фонариком )))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:14

Re: Monobank

Как кассир в АТБ наличку покупателя себе на карман может положить и заплатить своей картой. Горох хоть покупал что в АТБ ? На кассах жительницы сел, не знающие слова кешбек под камерами и охранники бегают пасут.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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