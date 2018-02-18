Додано: Нед 18 лют, 2018 21:23

Ratatui



Горох просто оказался хреновым менеджером, не предвидя такое заранее.

Понятно что супермаркеты самый массовый сегмент и все повысасывали по 500 грн. с каждой монокарты - но вполне естественным путем.

Ну а его эпос про свиные рыла - вообще не выдерживает никакой критики.

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