alex lem написав:Как кассир в АТБ наличку покупателя себе на карман может положить и заплатить своей картой. Горох хоть покупал что в АТБ ? На кассах жительницы сел, не знающие слова кешбек под камерами и охранники бегают пасут.
НИКАК там даже касса не откроется ... если кассир жмет кнопку "оплата картой" то касса не выезжает ... или горох считает что кассир открывал совой кошелек доставал карту мони чиркал ей клал себе в кошелек деньги покупателя и из своего кошелька давал сдачу? кассаж та не выезжает ...
это Горох рассказал тупо на лоха - такого не могло быть потому что не могло быть
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alex lem написав:Как кассир в АТБ наличку покупателя себе на карман может положить и заплатить своей картой. Горох хоть покупал что в АТБ ? На кассах жительницы сел, не знающие слова кешбек под камерами и охранники бегают пасут.
В гороховских АТБ сидят кассиры с двумя высшими образования и разрабатывают запутанные схемы по обуванию мони на 500 гривен.
Горох просто оказался хреновым менеджером, не предвидя такое заранее. Понятно что супермаркеты самый массовый сегмент и все повысасывали по 500 грн. с каждой монокарты - но вполне естественным путем. Ну а его эпос про свиные рыла - вообще не выдерживает никакой критики.
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Горох просто оказался хреновым менеджером, не предвидя такое заранее. Понятно что супермаркеты самый массовый сегмент и все повысасывали по 500 грн. с каждой монокарты - но вполне естественным путем. Ну а его эпос про свиные рыла - вообще не выдерживает никакой критики.
Дурная привычка палцы веером у гороха остались от примата. Сам себе же он не скажет, что облажался как лошара.
я не исключаю, что кто-то из клиентов мог стоять возле кассы и просить покупателей оплатить его картой, а ему отдать наличку - это возможно ... так практиковалось в проблемных банках раньше, когда снять наличку нельзя было в кассе/банкомате, а в ТСП платить можно было ... это еще реально - но про кассиров, то что он написал - это было вообще эпос человека ниразу не покупающего ничего в супермаркете ...
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chipmunk написав:Горох писав що там мульон операцій підряд з хвилинним інтервалом...
возможно еще, что пробивали типа товар по карте а потом типа далали возврат наличными - но тут в сговоре должны был быть весь магазин - и охрана и кассиры и начальник - настоящее ОПГ чтоб заработать аж 402 грн.
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