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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:26

  -VICTOR- написав:...короче - бред сивой кобылы...)Горох хочет дать заднюю, но не знает как бы это сделать , получается корявенько..) :wink:

Если быть честным то ОПГ АТБ придумал Михаил Рогальский, а Горохвский его поддержал. Да и почистили они уже за собой.
Востаннє редагувалось pavyak в Нед 18 лют, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:27

  pavyak написав:
  -VICTOR- написав:...короче - бред сивой кобылы...)Горох хочет дать заднюю, но не знает как бы это сделать , получается корявенько..) :wink:

Если быть честным то ОПГ АТБ придумал Михаил Рогальский. Да почистили они уже за собой.

Написаное раз в интеренету уже не почистить.
P.S. Интересно а в полицию на ОПГ АТБ они донесли?
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:32

Re: Monobank

  bbc_80 написав:Интересно а в полицию на ОПГ АТБ они донесли?

..не..интересно другое - АТБ на самых" честных" банкиров подаст иск ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:41

  -VICTOR- написав:
  bbc_80 написав:Интересно а в полицию на ОПГ АТБ они донесли?

..не..интересно другое - АТБ на самых" честных" банкиров подаст иск ?)


Возможно не знают.
Можно передать http://www.atbmarket.com/about/info

Нужны скрины с обвинениями. Если есть, донесём до руководства АТБ.
Пусть решают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:42

  IMPRINTER написав:
  alex lem написав:Как кассир в АТБ наличку покупателя себе на карман может положить и заплатить своей картой. Горох хоть покупал что в АТБ ? На кассах жительницы сел, не знающие слова кешбек под камерами и охранники бегают пасут.


НИКАК
там даже касса не откроется ...
если кассир жмет кнопку "оплата картой" то касса не выезжает ...
или горох считает что кассир открывал совой кошелек доставал карту мони чиркал ей
клал себе в кошелек деньги покупателя и из своего кошелька давал сдачу? кассаж та не выезжает ...

это Горох рассказал тупо на лоха - такого не могло быть потому что не могло быть

Воот, а тех, кто начал возмущаться этим бредом - поудаляли из группы бета-тестеров)))
Там так - или хвалите, или идите... :lol:
Alex Smith
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  #<1 ... 438439440441
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